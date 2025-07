Fake news, diffamation et service commandé: l’Istiqlal dénonce une attaque ciblée contre les institutions du pays

Devant l’escalade des attaques ciblant «les symboles et les institutions constitutionnelles» du Maroc, le parti de l’Istiqlal hausse le ton. Réunie le premier juillet à Rabat, sa commission exécutive dénonce une campagne de dénigrement qu’elle juge à la fois stérile et dangereuse pour la cohésion nationale.

Dans un communiqué sans ambages, le parti dénonce «les tentatives répétées et désespérées visant à porter atteinte aux fondements de la nation marocaine et à ses constantes nationales, et à brouiller l’image de ses symboles et de ses institutions constitutionnelles».

Le message est sans équivoque: ces attaques, souvent véhiculées par les réseaux sociaux ou relayées par des plateformes médiatiques en perte de crédibilité, ne relèvent en rien de la liberté d’expression. Elles s’inscrivent, selon le parti, dans une stratégie délibérée de nuisance. L’Istiqlal dénonce des «manœuvres de diversion» reposant sur le mensonge, la manipulation et l’instrumentalisation émotionnelle de l’opinion publique.

Le parti de l’Istiqlal y voit ainsi une tentative organisée de miner la confiance des Marocains quant à leurs repères collectifs.

Mais loin de céder à la spirale de la déstabilisation, le parti salue la vigilance de la population, qui, selon lui, fait preuve d’un «attachement profond à la stabilité, à la légitimité institutionnelle et aux fondements de la nation». C’est pourquoi il appelle à une mobilisation accrue de toutes les forces vives pour faire barrage à cette offensive insidieuse et préserver la cohésion du front intérieur.