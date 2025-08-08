Enseignement: Berrada plaide en faveur de l’éducation islamique, du hip-hop et du breaking

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Saâd Berrada, a récemment plaidé devant le Parlement pour une double réforme: renforcer l’enseignement de l’éducation islamique et intégrer le hip-hop et le breaking aux programmes scolaires du collège et du lycée.

En réponse à des questions parlementaires, le ministre a affirmé que l’enseignement de l’éducation islamique vise à permettre aux élèves de maîtriser les bases de la religion et ses valeurs, telles qu’elles sont définies par la Commanderie des croyants et le rite malékite.

De même, a-t-il précisé, l’objectif est de former un bon citoyen équilibré, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 9 et 10 août. L’enseignement de l’éducation islamique dans les manuels scolaires, a-t-il encore expliqué, permettra aux élèves de développer une compréhension de la religion, de ses principes et de ses pratiques et d’adopter des valeurs morales et éthiques.

Concernant le hip-hop et le breaking, le ministre a rappelé qu’il s’agit de disciplines olympiques depuis 2018. Il a également ajouté qu’après leur présence aux Jeux olympiques de Paris en 2024, ces sports pourraient être intégrés aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar en 2026.

Pour soutenir ces disciplines, le ministre a rappelé que le Maroc a accueilli le championnat d’Afrique de breakdance, une compétition qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Il a également révélé que son ministère a signé une convention de partenariat avec la Fédération royale marocaine des sports aérobics, fitness, hip hop et disciplines assimilées afin d’encadrer ces activités au niveau technique et éducatif.