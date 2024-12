Elle préparait et encourageait des actes terroristes contre le Maroc: une séparatiste pro-Polisario arrêtée en Espagne

La montée en charge du Polisario et son virage terroriste se matérialisent de jour en jour. Preuve en est l’arrestation en Espagne d’une «militante» du front qui préparait un acte terroriste contre le Maroc tout en faisant l’apologie d’actions de ce même genre sur la Toile.

L’activiste pro-Polisario a été appréhendée à Minorque, ville située dans les îles Baléares où elle résidait. Elle est poursuivie en justice pour propagation d’appels au «jihad» contre le Maroc via les réseaux sociaux, indique lundi le journal espagnol Diario de Mallorca.

Citée par le quotidien, l’Audiencia Nacional, la plus haute juridiction en Espagne, a confirmé la tenue du procès tout en précisant les charges retenues contre la mise en cause et en faisant état de preuves incriminant l’implication de l’accusée.

Selon les éléments de l’enquête, cette femme a entamé depuis plusieurs années un long processus de radicalisation où l’extrémisme religieux s’est mêlé au séparatisme.

Les perquisitions effectuées à son domicile ont permis la découverte de nombreux échanges sur Telegram et des indications sur une tentative d’acquisition de matériel à usage terroriste, comme des gilets explosifs.

Les autorités espagnoles ont également mis en lumière ses liens avec des activistes terroristes, soulignant l’implication de l’un de ses frères, décédé en 2016, dans une attaque contre des intérêts marocains au Sahara. L’accusée a également partagé des contenus audiovisuels radicaux pour inciter d’autres individus à participer à des actions violentes contre le Royaume, écrit Diario de Mallorca.

Cette évolution intervient au lendemain de l’attaque terroriste du Polisario contre Mehbès, au Sud du Maroc. Celle-ci est survenue samedi 9 novembre 2024 et elle a ciblé notamment une cérémonie célébrant le 49ème anniversaire de la Marche verte. Des éléments de la milice armée du Polisario, aux mains d’Alger, ont tiré au moins quatre projectiles, tombés non loin du lieu de la cérémonie. Les tirs ont été perpétrés depuis quatre véhicules tout-terrain en provenance de l’est du mur de défense. Aucune victime n’a été déplorée. Les meneurs de l’attaque terroriste ont tous été neutralisés grâce à l’intervention des Forces armées royales qui ont déployé un drone à cette fin.

Cette attaque n’est pas sans rappeler celle qui a frappé Es-Semara dans la nuit du 28 au 29 octobre 2023. Ciblant là encore des quartiers civils dans la ville du sud du Maroc, cette attaque avait fait 1 mort et 3 blessés, dont 2 graves, ainsi que des pertes matérielles.

Dans les deux cas, la Minurso avait alors été saisie. Le Polisario a décidé, le 13 novembre 2020, de rompre unilatéralement le cessez-le-feu conclu en 1991 sous l’égide de l’ONU déclarant de facto une nouvelle escalade criminelle.