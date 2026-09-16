Elections Conseil national de la presse: les résultats définitifs et la liste des éditeurs

Le siège du Conseil national de la presse (CNP) à Rabat.. DR

La Commission provisoire chargée d’exercer les missions du Conseil national de la presse (CNP) annoncé ce mercredi 16 septembre 2026 les résultats du scrutin des journalistes professionnels et la liste des éditeurs de journaux désignés pour siéger au sein de la nouvelle instance.

Scrutin des journalistes professionnels

À l’issue du scrutin qui s’est déroulé le mardi 15 septembre 2026 dans l’ensemble des bureaux de vote des régions du Royaume, la Commission a procédé à l’examen et à la consolidation des procès-verbaux. À l’échelle nationale, le scrutin a enregistré l’inscription de 3.421 journalistes professionnels sur les listes électorales définitives, pour un total de 1.681 électrices et électeurs ayant voté, ce qui représente un taux de participation de 49,14%. Sur l’ensemble des bulletins dépouillés, l’opération a validé 1.529 suffrages exprimés, comptabilisé 152 bulletins nuls et n’a relevé aucun bulletin contesté..

Après dépouillement et validation des procès-verbaux, sept candidats ont été proclamés vainqueurs pour représenter la catégorie des journalistes professionnels :

Hanane Rihab: 703 voix Abdellah Bakkali: 481 voix Abdelhak El Azimi: 455 voix El Kebir Khchichine: 437 voix Mounia Archi: 281 voix Nadia Hassissou: 257 voix Aziza Ghoulam: 253 voix

Les représentants des éditeurs de journaux

Parallèlement, conformément aux dispositions de la loi n° 09.26 relative à la réorganisation du CNP, de la loi n° 88.13 relative à la presse et à l’édition, ainsi qu’à la décision réglementaire de la Commission, l’organisation professionnelle a soumis les propositions de désignation pour la catégorie des éditeurs.

Après vérification des dossiers et des documents présentés pour s’assurer de leur conformité aux exigences légales, la Commission a validé la liste des sept éditeurs désignés:

Bahia Amrani

Souad Mekkaoui

El Mehdi Allabouch

Aziz Daki

Driss Chahtane

Mokhtar Laghzioui

Khalid El Hariry

Tout en saluant l’engagement des journalistes ainsi que le professionnalisme des équipes de supervision (présidents de bureaux de vote, huissiers de justice et intervenants), la Commission a confirmé que l’ensemble du processus électoral s’est déroulé dans le strict respect du cadre réglementaire en vigueur.

Ces annonces successives marquent l’achèvement du processus juridique et institutionnel de formation du Conseil. Elles ouvrent désormais la voie à l’accomplissement des procédures restantes, à l’installation officielle des structures du Conseil et à l’exercice effectif des missions qui lui sont confiées.