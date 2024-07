Effets secondaires du vaccin AstraZeneka: les révélations de Khalid Ait Taleb

Le ministre de la santé Khalid Ait Taleb a indiqué que 13.542 personnes sur les 9 millions de Marocains ayant reçu l’injection du vaccin AstraZeneca ont déclaré avoir subi différents effets secondaires. Le nombre global des cas d’effets secondaires liés à ce vaccin a atteint 54.423 cas dont 211ont été jugés graves selon les normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), rapporte Al Ahdath Al Maghribia du lundi 15 juillet. Le ministre a précisé qu’aucun cas de thrombose mortel n’a été enregistré au Maroc.

Répondant à une question écrite présentée par le groupement parlementaire du PJD à la Chambre des représentants Ait Taleb a déclaré que: «le Centre national anti-poison et de pharmacovigilance (CAP) a procédé, depuis le lancement de la campagne nationale contre le Covid-19 le 28 janvier 2021, à la collecte des déclarations liées aux vaccins et a veillé à consulter tous les rapports relatifs aux effets secondaires causés par ce sérum». Le ministre a souligné que son département a mis en place un système de suivi quotidien des malades et a assuré une prise en charge gratuite aux personnes ayant déclaré avoir subi des effets secondaires classifiés comme graves.

Cette prise en charge, a nécessité des consultations et des traitements médicaux très approfondis, conclut Khalid Ait Taleb. Rappelons, relaie Al Ahdath Al Maghribia, que le tribunal administratif de Rabat a donné raison à une plaignante marocaine suite à une expertise médicale attestant qu’elle a été victime de graves complications après avoir reçu une dose du vaccin AstraZeneca.

Le tribunal avait condamné l’État marocain en la personne du ministère de la Santé et de la protection sociale à payer à la victime des dédommagements d’un montant de 250.000 dirhams. Bien que le groupe AstraZeneca qui fabrique le vaccin ait reconnu publiquement que son produit provoque des effets secondaires graves, le ministère de la Santé a décidé de faire appel de ce jugement.