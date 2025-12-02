Politique

Le nouvel ambassadeur américain Duke Buchan entame sa mission au Maroc

Duke Buchan III, nouvel ambassadeur des États-Unis au Maroc.

Tout juste arrivé à Rabat, Duke Buchan, le nouvel ambassadeur américain, a fait hisser le drapeau des États-Unis sur sa résidence.

Le 02/12/2025 à 13h13

Fraîchement installé, Duke Buchan entame sa mission après avoir prêté serment, le mardi 14 octobre, en tant qu’ambassadeur des États-Unis auprès du Royaume. Sa nomination intervient alors que les deux pays célèbrent deux siècles et demi d’une relation diplomatique parmi les plus anciennes entretenues par les États-Unis. Le diplomate affiche d’emblée son intention de consolider une alliance déjà exemplaire.

«Le nouvel ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, a marqué ses premiers instants dans le pays en hissant le drapeau américain au-dessus de sa résidence avec l’aide des Marines. Il se réjouit à l’idée de renforcer les liens solides entre nos deux nations et de célébrer 250 ans d’amitié», indique l’ambassade américaine sur Facebook.

Né le 3 juillet 1963, Duke Buchan III incarne le profil du diplomate entrepreneur. Diplômé en économie et en espagnol de l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill, puis titulaire d’un MBA de la Harvard Business School, il a fondé Hunter Global Investors, une société d’investissement spécialisée dans la gestion d’actifs internationaux. Son parcours académique l’a mené en Espagne, à Séville et à Valence, où il a développé une affinité durable pour le monde hispanophone.

Déjà familier des affaires diplomatiques, Duke Buchan a occupé le poste d’ambassadeur des États-Unis en Espagne et en Andorre entre 2017 et 2021, sous la première administration Trump.

#États-Unis#Maroc#Duke Buchan

