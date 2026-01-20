Politique

Du militaire à l’économique: la visite d’une délégation du Congrès américain souligne la multidimensionnalité du partenariat avec le Maroc

Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la défense nationale.

Revue de presseSur instructions royales, Abdeltif Loudyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, s’est entretenu, lundi 19 janvier, avec une délégation du Congrès américain conduite par le président du comité des voies et moyens, Jason Smith. Ces échanges ont mis en lumière la solidité du lien bilatéral et la volonté commune d’en approfondir les dimensions stratégiques, sécuritaires et économiques. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

À l’initiative du Roi Mohammed VI, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu, ce lundi 19 janvier, une délégation du Congrès des États-Unis emmenée par Jason Smith, président du puissant comité des voies et moyens.

Selon un communiqué du département ministériel, les discussions ont permis aux deux parties de saluer l’excellence des relations séculaires unissant les deux nations et la qualité de leur coopération militaire, déjà portée à un niveau remarquable. Ils ont réaffirmé leur engagement à consolider cette alliance mutuellement bénéfique, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 21 janvier.

L’entretien a permis d’examiner l’état de la coopération en matière de défense, marquée par la tenue régulière du Comité consultatif de défense et par des échanges fréquents de visites de haut niveau. Une collaboration illustrée de manière éloquente par l’exercice annuel à large spectre «African Lion», devenu un levier opérationnel essentiel pour les forces armées des pays participants. Loudyi a exprimé la gratitude du Royaume pour le soutien franc et constant des États-Unis à sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire et aux efforts constructifs déployés en ce sens.

Pour sa part, la délégation américaine a rendu hommage au leadership visionnaire du Roi Mohammed VI, qui a positionné le Maroc comme un acteur clé de stabilité et de coprospérité, apte à relever les défis sécuritaires régionaux. Elle a également salué les initiatives de coopération Sud-Sud et de complémentarité régionale impulsées par le Souverain, faisant du Royaume un partenaire dynamique pour la stabilité du continent africain. Les deux parties ont conclu cette rencontre en exprimant une ambition commune: davantage renforcer ce partenariat stratégique et consolider les relations de confiance et d’amitié exemplaires qui les unissent.

Dans la même journée, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu avec la délégation du Congrès américain. Il a présenté les grands chantiers de réforme et les initiatives pionnières engagées par le Royaume sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI. Aziz Akhannouch a salué le soutien constant des États-Unis à l’initiative marocaine d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté nationale sur les provinces du Sud, indique Al Ahdath Al Maghribia.

Les participants à cette rencontre se sont aussi félicités de la croissance des volumes commerciaux bilatéraux. Le Maroc se positionne en tant que hub stratégique, et souhaite aussi endosser un rôle d’intermédiaire différencié, à même de favoriser les investissements américains dans la région, dans le cadre d’un partenariat d’ores et déjà défini comme étant «win-win».

