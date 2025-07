Diplomatie parlementaire: à Paris, rencontre entre la présidente de l’Assemblée nationale et son homologue marocain

Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants du Maroc et Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale de la République française.

En visite à Paris pour assister aux travaux de la 50ème session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), le président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu ce mercredi avec la présidente de l’Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet. Les deux responsables ont évoqué les perspectives de renforcement de la coopération parlementaire entre le Maroc et la France.

Dès l’ouverture de l’entretien, les deux parties ont salué l’excellence des relations bilatérales, consolidées récemment par la reconnaissance officielle par la France de la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes. Les discussions ont permis de passer en revue les différents volets de coopération entre les institutions législatives des deux pays.

À cette occasion, Rachid Talbi Alami et Yaël Braun-Pivet ont réaffirmé leur volonté commune de hisser les relations parlementaires à la hauteur du partenariat «d’exception» qui unit Rabat et Paris. Ils ont également souligné l’importance d’un dialogue législatif continu, fondé sur la confiance mutuelle et les valeurs démocratiques partagées. L’entretien s’est tenu en présence de l’ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitail.

Cette séquence diplomatique, à la fois symbolique et stratégique, s’inscrit dans un contexte de normalisation et de relance des relations franco-marocaines, où le parlement apparaît comme un acteur clé du rapprochement durable entre les deux nations.