Décès de Cheikh Larabass Ould Cheikh Mohamed Laghdaf Ould Cheikh Maelainine: les condoléances du Roi à la famille du défunt

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde peine le décès du Cheikh Larabass Ould Cheikh Mohamed Laghdaf Ould Cheikh Maelainine, que Dieu l’entoure de Sa sainte miséricorde et l’accueille dans son vaste paradis.

En cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, le Souverain exprime ses vives condoléances et sa sincère compassion aux membres de la famille du défunt et à l’ensemble de ses proches et amis, ainsi qu’aux honorables membres de la famille Cheikh Maelainine, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort et qu’ils trouvent consolation dans l’action louable que le regretté a accomplie, ainsi que dans ses œuvres généreuses au service de la religion et de la Patrie.

Le Roi souligne que la disparition du défunt ne constitue pas une perte uniquement pour l’honorable famille Maelainine, mais aussi pour le Maroc qui a perdu en lui l’une des personnalités religieuses et sociales les plus éminentes des provinces du Sud du Royaume, connue pour ses nobles qualités humaines et son patriotisme sincère.

Le regretté, que Dieu l’entoure de sa sainte miséricorde, a dédié sa vie, riche en actions généreuses, au service des intérêts suprêmes de nos chères provinces du Sud dans différents domaines, notamment l’éducation, l’encadrement religieux, la justice et l’action sociale, faisant preuve d’un attachement indéfectible au glorieux Trône alaouite, d’une fidélité sincère aux constantes et aux valeurs sacrées de la Nation et de dévouement dans la défense de l’intégrité territoriale de Notre Royaume, rappelle le Souverain.

Le Roi affirme partager la peine des membres de la famille du regretté à la suite de cette immense perte, priant le Très-Haut de rétribuer le défunt pour ses actions sincères au service des intérêts de la Patrie et de l’accueillir en Son vaste paradis, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux.

«Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Dieu. Certains d’entre eux ont atteint leur fin, et d’autres attendent invariablement», véridique est la parole de Dieu.