Décès du journaliste Najib Salmi: les condoléances du Roi à la famille du défunt

Feu Najib Salmi.

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du journaliste sportif feu Saïd Hajjaj, connu sous le nom de Najib Salmi.

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/01/2026 à 21h34

Dans ce message, le Roi dit avoir appris avec une vive émotion le décès de Saïd Hajjaj, que Dieu l’ait en sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux, à ses proches et à sa grande famille médiatique et sportive nationale ainsi qu’à l’ensemble de ses amis et admirateurs, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, à la suite de la disparition de l’un des vétérans de la presse écrite sportive au Maroc, qui a marqué de son empreinte la pratique médiatique sportive à l’échelle nationale, grâce à son style critique et analytique distingué et à son souci constant de défendre la déontologie de la profession et ses intérêts.

Tout en partageant les sentiments des membres de la famille du défunt suite à cette perte cruelle, le Roi implore le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, de rétribuer amplement le regretté pour les services louables rendus à sa patrie et de l’agréer parmi les vertueux dans son vaste paradis.

