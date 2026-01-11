Message de condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Hassan Ouriagli

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec grande émotion et profonde affliction, le décès de feu Hassan Ouriagli, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde, implorant le Tout-Puissant de l’accueillir en Son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, le roi Mohammed VI exprime aux membres de la famille du défunt et à ses proches, ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, priant le Très-Haut de leur accorder patience et consolation.

«Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint: Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde; et ceux-là sont les biens guidés», véridique est la parole de Dieu.

Le Souverain affirme se remémorer avec considération les nobles qualités humaines du défunt, ainsi que ses hautes compétences professionnelles dont il a fait preuve dans l’exercice des différentes fonctions qu’il a eu à occuper avec dévouement, responsabilité et patriotisme sincère, et son attachement indéfectible au glorieux Trône alaouite.

«En partageant votre peine pour cette perte affligeante, Nous vous exprimons Notre Haute sollicitude et bienveillance, et prions le Très-Haut d’accorder la meilleure des rétributions au regretté défunt en récompense de ses actions louables au service de son Roi et de sa Patrie», ajoute le Souverain, implorant le Tout-Puissant d’accueillir le défunt dans Son vaste paradis.

«Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée; entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis». Véridique est la parole de Dieu, conclut le message.