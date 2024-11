Coopération militaire: tenue de la réunion de planification principale de l’exercice «African Lion 25» à Agadir

Durant cette réunion, les planificateurs nationaux et internationaux se penchent sur les modalités de déroulement des différentes activités inscrites au programme de la 21ème édition de l’exercice «African Lion».

Ces activités portent sur des formations relatives aux domaines opérationnels, un exercice de planification destiné aux cadres d’états-majors, des manœuvres interarmes et interarmées, des actions civilo-militaires ainsi que des exercices de lutte contre des attaques par des armes de destruction massive (nucléaire, radiologique, biologique et chimique).

L’exercice multinational et multi-domaines «African Lion 25» se déroulera du 12 au 23 mai 2025, dans les régions d’Agadir, Tan-Tan, Kénitra, Benguerir et Tiznit. L’objectif principal de cet exercice majeur est de renforcer les capacités d’intervention dans un contexte multinational, développer l’interopérabilité et faciliter les échanges entre les forces armées des pays participants dans le but de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, conclut le communiqué.