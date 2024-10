Défense: Mohammed Berrid reçoit le chef d’Etat-major des forces armées saoudiennes

Le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant de la zone Sud. AFP or licensors

Sur hautes instructions du roi Mohamed VI, chef suprême et chef d’Etat-major général des Forces armées royales, le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant de la zone Sud, a reçu, mardi au niveau de l’Etat-major général des FAR à Rabat, le général de corps d’armée, Fayyad Ben Hamad Al-Ruwaili, chef d’Etat-major général des forces armées saoudiennes, en visite de travail au royaume du Maroc, du 28 octobre au 2 novembre 2024, à la tête d’une importante délégation militaire.

Les entretiens, qui se sont déroulés en présence de l’ambassadeur d’Arabie Saoudite à Rabat, de l’attaché militaire près l’ambassade du royaume d’Arabie Saoudite au Maroc, des chefs de bureaux de l’Etat-Major général des FAR et des inspecteurs des Forces Royales Air et de la Marine royale, ont porté sur les opportunités de développer les axes de coopération militaire et les moyens de les renforcer, indique un communiqué de l’Etat-Major général des FAR.

Lors de cette rencontre, les deux responsables se sont félicités du bilan positif de la coopération militaire entre les deux pays, englobant notamment la formation et l’échange de visites.

La coopération militaire maroco-saoudienne est régie par l’accord-cadre de coopération militaire et technique signé en décembre 2015. Cet accord couvre la formation, l’industrie de défense, le soutien logistique, le transfert de l’expertise militaire, les prestations médicales militaires et l’échange de visites.