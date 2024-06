Le Maroc entre dans le club des industriels de l’armement

Le Royaume est sur le point de concrétiser ses ambitions de faire partie des rares pays connus pour leur industrie de défense. A cet effet, un environnement légal a été créé pour encadrer cette nouvelle activité et de multiples accords militaires ont été signés avec plusieurs pays portant notamment sur le transfert de technologie dans le domaine de l’industrie de l’armement. Aujourd’hui le Royaume vient de franchir une nouvelle étape

Ainsi, comme le rapporte le quotidien Assabah dans son édition du lundi 3 juin, lors du Conseil des ministres, tenu samedi à Casablanca, quatre décrets relatifs aux Forces armées royales ont été adoptés. L’un de ces textes, celui qui a retenu l’attention du quotidien, porte sur la création de deux zones d’accélération industrielle de défense. «Ce nouveau texte vise à mettre en place des zones pour accueillir les industries de défense (matériel, équipements de défense et de sécurité, armes et munitions)», précise le quotidien.

Durant sur cette réunion du Conseil des ministres, un autre décret qui verse dans le même sens a été adopté. Il a pour objet la création du poste d’attaché militaire auprès de l’Ambassade du Royaume à Brasilia, en consolidation des liens avec l’État du Brésil.

Reprenant les termes d’un communiqué diffusé par le Cabinet royal à l’issue de ce Conseil des ministres, le quotidien revient sur les principaux points abordés. C’est ainsi qu’en plus de ces deux décrets, deux autres textes également liés aux FAR ont été validés, l’un relatif statut particulier du corps des enseignants chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire instaurant une indemnité de fonction aux enseignants chefs de départements et de centres au sein des établissements hospitaliers militaires, à l’instar des enseignants chefs de services hospitaliers au sein de ces établissements. L’autre texte est relatif à la composition du Comité national de coordination dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et de la cartographie marine.

Le quotidien a également évoqué l’exposé présenté, en début du Conseil par la ministre de l’Économie et des finances sur les orientations stratégiques de la politique actionnariale de l’État. La réforme du secteur des établissements et entreprises publics, poursuit le quotidien reprenant le communiqué du Cabinet royal, vise à reconfigurer le portefeuille public et améliorer sa gestion. Elle vise également à mener les réformes de certains secteurs clés de l’économie nationale, de manière à assurer une offre de service public accessible et de qualité et accélérer le chantier d’élaboration de la politique actionnariale de l’État.

En outre, Assabah s’est particulièrement attardé sur les nouvelles nominations à la tête des établissements publics à caractère stratégiques, notamment ceux liés directement au développement et au renforcement des infrastructures. C’est le cas de l’ONEE mais aussi de l’ONDE ou encore de l’ADM. Le quotidien évoque également le changement à la tête de MASEN ainsi que l’ANP.