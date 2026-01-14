Coopération militaire: examen à Addis-Abeba d’un plan d’action entre le Maroc et l’Éthiopie

Les drapeaux du Maroc et de l’Éthiopie.. DR

Cette réunion a été consacrée à l’examen d’un plan d’action en matière de coopération militaire et de défense entre les deux parties.

La création de cette commission militaire mixte a été prévue par l’Accord de coopération dans le domaine militaire, signé en juin dernier à Rabat entre les deux pays.

Outre la création de cette commission, l’accord porte sur la coopération dans les domaines de la formation, de l’entraînement et exercices, de la recherche scientifique, de la santé militaire ainsi que l’échange d’expériences et d’expertises dans différents domaines d’intérêt commun.

La commission militaire mixte devant arrêter les axes de coopération doit se réunir alternativement à Rabat et à Addis-Abeba.