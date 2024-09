Contrôle parlementaire du gouvernement: quel bilan?

Un rapport publié récemment dresse un bilan du contrôle de l’action gouvernementale par le Parlement. Il recense le nombre de questions écrites et orales posées par les parlementaires et les réponses de l’Exécutif durant la troisième année de la onzième législature.

Il en ressort que les parlementaires ont posé un total de 16.563 questions écrites, parmi lesquels 11.805 ont reçu une réponse, soit un taux de réponse de 70,55%, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 6 août. Le nombre de questions posées par les groupes parlementaires de l’opposition a sensiblement baissé pour passer de 6.563 durant la deuxième année à 4.356 pendant la troisième année.

Malgré cette baisse, l’opposition s’est accaparée 66,05% des questions tandis que la majorité s’est contentée de 33% du total des questions posées. C’est le groupe socialiste qui arrive en tête avec 862 questions, suivi du Mouvement populaire (763) et le RNI (664). Les deux composantes de la majorité, l’Istiqlal et le PAM, se sont contentées respectivement de 422 et 356 questions écrites.

En bas du tableau, le groupe de l’Union constitutionnelle (UC) ferme la marche avec seulement 37 questions écrites posées au gouvernement. Le rapport révèle par ailleurs que le ministère de l’Intérieur a reçu le plus grand nombre de questions écrites avec 565 questions, suivi par l’Éducation nationale (498), la Santé (470) et l’Équipement (450).

Le ministère de l’Éducation nationale a fourni le plus grand nombre de réponses avec 76,81%, suivi par le ministère de la Justice (69,57%) et le ministère chargé de l’investissement avec 68,97%. Le document révèle que le ministère des Affaires étrangères ferme le peloton avec seulement 1,69% de réponses aux questions.

Le document révèle, par ailleurs, que le nombre des questions orales a atteint 10.907, dont seulement 2.146 ont reçu une réponse, soit à peine 19,7%. Les groupes parlementaires de la majorité ont posé 2.045 questions orales (67% du total) contre 1.006 pour le reste des groupes parlementaires, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

La répartition des questions orales par secteur indique que les parlementaires ont montré un intérêt particulier aux secteurs de l’agriculture et de la pêche, à l’éducation nationale ainsi qu’a la santé et à la protection sociale.

Le document souligne que le nombre de réponses apportées par le gouvernement est resté stable durant les trois années de la législature actuelle. L’Exécutif a répondu à 33% des questions posées par la majorité contre 38% pour l’opposition.

Le plus grand taux d’interaction provient du chef du gouvernement avec 47,62% tandis que le taux le plus faible de réponses est attribué au ministère des Affaires étrangères.