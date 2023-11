Charte de l’investissement: une étude détaille les modalités de la simplification des procédures à venir

Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques.. Khadija Sabbar/ Le360

Le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques vient d’initier une étude visant à simplifier et à optimiser les «parcours de l’investisseur», explique Les Inspirations Éco de ce jeudi 2 novembre.

Selon le quotidien, cette initiative intervient conformément aux dispositions de la nouvelle loi-cadre 03-22 formant la Charte de l’Investissement, adoptée en décembre 2022.

Le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques «devrait désigner un partenaire qui devra étudier le processus de simplification et d’optimisation des parcours de l’investisseur. Il devrait être réalisé en trois phases. La première étape traite de l’état des lieux et diagnostic des ‘parcours de l’investisseur’», écrit Les Inspirations Eco.

Cette étude consiste à examiner les parcours actuels des investisseurs, qui incluent l’analyse de la documentation existante sur les différents parcours d’investissement, l’organisation de focus groups avec des investisseurs nationaux et étrangers.

Il s’agira aussi de réaliser des entretiens avec des acteurs du secteur public, ce qui permettra d’élaborer une cartographie de différents «parcours de l’investisseur», d’identifier des «parcours prioritaires» et d’en analyser les étapes clés, les autorisations nécessaires, les acteurs impliqués, les délais, les coûts potentiels, les freins et d’éventuelles actions d’amélioration.

«La deuxième phase concerne le ‘reengineering’ des processus et simplification des parcours prioritaires. En effet, des mesures d’amélioration devront être proposées pour lever les freins identifiés, simplifier et optimiser les parcours de l’investisseur», explique Les Inspirations Éco.

Dans une troisième phase explicitée dans cette étude, le cabinet devrait accompagner le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques dans la mise en œuvre des mesures de simplification et d’optimisation des parcours des investisseurs.

Au cours de cette phase, un dispositif de pilotage sera proposé, afin de superviser la mise en œuvre de mesures d’amélioration. Celui-ci comprend des réunions de suivi, une collecte d’informations sur l’avancement des projets, la préparation de supports de communication, et la rédaction de rapports périodiques.

Pour l’édification de tous, la «loi-cadre 03-22 formant Charte de l’investissement» se structure autour de trois axes complémentaires, visant à soutenir les investisseurs. Le premier axe étant le «soutien de l’État», qui passe à travers un dispositif principal et trois systèmes spécifiques qui ciblent les projets stratégiques, les investissements des Marocains à l’étranger, et les très petites, petites et moyennes entreprises.

La Charte vise aussi à améliorer le «climat des affaires», grâce à une simplification des procédures et à une facilitation de l’«acte d’investir».

Enfin, cette Charte vise à renforcer la coordination et l’efficacité de l’ensemble de l’écosystème de l’investissement.

«La simplification et la digitalisation des procédures, en particulier pour les porteurs de projets souhaitant réaliser des investissements productifs au Maroc, sont des priorités», a tenu à rappeler Les Inspirations Éco.