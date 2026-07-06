Politique

Chambre des représentants: la 5ème législature prendra fin mi-juillet

Lors d'une réunion de la commission des finances à la Chambre des représentants.

La 5ème législature de la Chambre des représentants devrait prendre fin autour du 14 juillet avec la clôture de la session d’avril. Place sera faite à la préparation des élections législatives de septembre 2026.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 06/07/2026 à 14h15

La 5ème législature de la Chambre des représentants touche à sa fin. La clôture de la session d’avril, attendue autour du 14 juillet, marquera l’épilogue d’un mandat de cinq ans pour la première chambre, élue en 2021, avant que le pays ne s’engage dans la préparation des élections législatives du mercredi 23 septembre 2026, la 11ème législature du Maroc.

Au cours de cette semaine, les 395 députés sont appelés à adopter ou amender plusieurs textes importants, au premier rang desquels la loi de règlement des finances 2023 et le projet de loi sur la profession d’avocat.

Les observateurs estiment toutefois peu probable qu’un accord soit trouvé d’ici le 14 juillet entre l’opposition et les partis de la majorité (Istiqlal et PAM) sur la constitution d’une commission parlementaire d’enquête sur les farkchjyas, ces intermédiaires accusés d’avoir alimenté et profité de la crise de la viande rouge.

Lire aussi : Chambre des représentants: les députés désormais interdits de cumul de fonctions

La Chambre des conseillers, elle, n’est pas concernée par ce scrutin. Ses 120 membres, élus au suffrage universel indirect pour un mandat de six ans, sont issus des collectivités territoriales (72 membres), des chambres professionnelles, des salariés et des employeurs (CGEM). Leur prochain renouvellement est prévu pour septembre ou octobre 2027.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 06/07/2026 à 14h15
#Parlement#chambre des représentants#Chambre des conseillers#Législatives

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