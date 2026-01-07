CAN 2025: Gayton McKenzie, ministre sud-africain des Sports, salue une organisation «de classe mondiale»

Le ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture, Gayton McKenzie, assistant à un match des Bafana Bafana à la CAN 2025 au Maroc.. ©Backpagepix 2026

Le Royaume du Maroc continue de s’imposer comme une référence continentale et internationale en matière d’organisation de grands événements sportifs. Cette excellence vient d’être saluée avec force par Gayton McKenzie, ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture, dans une lettre officielle adressée à Mohamed Saad Berrada, ministre marocain de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et partagée publiquement sur son compte X.

Dans ce message empreint d’admiration et de reconnaissance, le responsable sud-africain adresse ses « plus chaleureuses félicitations au Royaume du Maroc pour la manière véritablement exceptionnelle dont vous organisez la Coupe d’Afrique des Nations 2025», soulignant que le Royaume accueille la compétition «selon des standards véritablement mondiaux».

Thank you Morocco 🇲🇦 🇿🇦⚽️🏆 pic.twitter.com/8B2lCriShh — Gayton McKenzie (@GaytonMcK) January 6, 2026

Le ministre met en exergue une organisation qui fait date dans l’histoire du football africain. «La qualité de l’organisation, le professionnalisme des structures du tournoi et l’atmosphère générale dans les villes hôtes ont établi une nouvelle référence pour notre continent et ont mis en valeur l’Afrique sous son meilleur jour», écrit-il.

Gayton McKenzie s’est dit particulièrement impressionné par les moyens logistiques et les infrastructures mises à la disposition des équipes et des délégations. Il souligne que «les conditions d’hébergement ont été excellentes, offrant confort, sécurité et un environnement propice à la préparation et à la performance d’athlètes de très haut niveau».

La fluidité et l’efficacité du transport ont également retenu son attention. «La logistique des transports — des bus d’équipes modernes et bien équipés à la fluidité des déplacements entre sites d’entraînement, stades et lieux d’hébergement — témoigne d’une planification minutieuse et d’investissements importants dans les infrastructures», lit-on.

Les stades de Rabat, Casablanca, Tanger, Agadir, Fès et Marrakech sont décrits comme «de véritables symboles de l’ambition et des capacités du Maroc». Le ministre sud-africain insiste sur leur modernité, leur sécurité et leur accessibilité, tout en saluant «la qualité remarquable des pelouses, des surfaces de jeu régulières et homogènes qui permettent au football africain de s’exprimer dans toute sa richesse technique et tactique».

Hospitalité et professionnalisme

Au-delà des infrastructures, la lettre met en lumière la dimension humaine et culturelle de cette CAN 2025. «L’accueil réservé aux délégations, aux officiels, aux médias et aux supporters a été chaleureux et généreux à chaque instant», écrit le responsable sud-africain. Le professionnalisme des forces de sécurité, des volontaires et des équipes d’organisation a permis, selon lui, de créer «un environnement sûr, agréable et dynamique», tandis que « la convivialité du peuple marocain se ressent partout — dans les stades, dans les rues et dans les hôtels».

Le soutien populaire aux Lions de l’Atlas est également salué comme «une source d’inspiration pour tous ceux qui se soucient profondément du football africain».

Dans une lecture prospective, Gayton McKenzie estime que cette CAN dépasse largement le cadre d’une compétition continentale. «Ce tournoi est bien plus qu’un championnat continental ; il constitue une démonstration éloquente de la capacité du Maroc à coorganiser la Coupe du Monde de la FIFA 2030», lit-on encore.

Il ajoute que les investissements réalisés et les compétences organisationnelles démontrées «augurent très favorablement de l’horizon 2030» et conclut avec un message sans équivoque: «Le Maroc envoie un message clair au monde: l’Afrique est capable d’accueillir de grands événements sportifs mondiaux au plus haut niveau international».

Le ministre sud-africain exprime sa gratitude notamment à la Fédération royale marocaine de Football et à l’ensemble des acteurs mobilisés, saluant «le travail acharné» qui a fait de cette CAN un succès retentissant. Il se dit eégalement «réjoui à l’idée de poursuivre notre partenariat avec le Royaume du Maroc afin de promouvoir le sport et le développement à travers notre continent».