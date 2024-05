Bernard Lugan au Maroc pour la présentation de son livre sur le Sahara

L'historien français Bernard Lugan et la couverture de son livre Le Sahara occidental en 10 questions .

C’est très probablement l’un des rendez-vous les plus attendus de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) qui se déroule du 10 au 19 mai à Rabat. Le mardi 14 mai à 17h, Bernard Lugan est invité au SIEL pour présenter son livre «Le Sahara occidental en 10 questions» (éditions Ellipses, Paris) et débattre avec le public. Durant ce rendez-vous au Salon du livre, l’historien français sera interviewé par son ami, le géopoliticien marocain Rachid Achachi.

Avant le rendez-vous du SIEL, Bernard Lugan commence, demain mardi, sa tournée marocaine sur les chapeaux de roue. Il est attendu à 15h à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Mohammedia. Le même jour, le siège de la fondation TGCC, en partenariat avec la libraire livre-moi, abrite une rencontre-débat avec l’auteur à 19h.

Le jeudi 9 mai à 14h30, Bernard Lugan est attendu par les étudiants de l’université Euromed de Fès.

Le lundi 13 mai à 18h30, l’auteur est invité par l’une des plus anciennes et des plus emblématiques librairies de Tanger, la librairie des Colonnes. La rencontre aura lieu à l’hôtel Hilton.

Le livre de Bernard Lugan déploie un argumentaire synthétique sur les droits historiques du Maroc sur le Sahara atlantique. Le livre comporte des faits peu connus, son auteur ayant consulté les archives militaires françaises.

