Bahija Simou reçoit les insignes de Commandeur de l’Ordre du Mérite de la République italienne

Lors d’une cérémonie organisée à Rabat, Armando Barucco, ambassadeur d’Italie au Maroc, a remis à Bahija Simou, directrice des archives royales du Maroc, les insignes de Commandeur de l’Ordre du Mérite de la République italienne, une des plus hautes distinctions civiles de ce pays.

Cette décoration distingue, selon l’ambassadeur, une figure majeure de l’historiographie marocaine, saluée pour la rigueur de ses recherches sur les relations diplomatiques maroco-italiennes et son rôle actif dans les échanges culturels et scientifiques entre les deux pays.

Bahija Simou, historienne reconnue sur la scène internationale, dirige les archives royales du Maroc et œuvre depuis de nombreuses années à la préservation de la mémoire collective. À travers ses travaux et publications, elle a mis en lumière les liens historiques entre le Maroc et l’Italie, notamment sur le plan politique, diplomatique et culturel.

Bahija Simou est également membre du conseil stratégique de la Fondation Leonardo MedOr, une institution italienne de référence dans le dialogue euro-méditerranéen. Elle contribue régulièrement à des rencontres académiques internationales, consolidant ainsi les passerelles intellectuelles entre les deux rives de la Méditerranée.

Un hommage collectif à une mémoire partagée

Dans son discours de remerciement, la directrice des archives royales du Maroc a exprimé sa gratitude envers les autorités italiennes, soulignant la portée symbolique de cette distinction, qu’elle perçoit comme un hommage collectif à une mémoire partagée.

Bahija Simou a, par ailleurs, rappelé que l’histoire des relations entre le Maroc et l’Italie remonte au 12ème siècle, avec une intensification des liens après l’unification italienne et surtout après l’indépendance du Maroc, lorsque l’Italie est devenue l’un des premiers partenaires européens du Royaume.

Pour Bahija Simou, cette distinction «ne couronne pas seulement un itinéraire personnel, elle consacre un engagement en faveur d’une histoire vivante, inclusive, qui refuse l’oubli et valorise les mémoires longtemps restées dans l’ombre».