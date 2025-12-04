Politique

Albares: les relations maroco-espagnoles traversent leur «meilleur moment historique»

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et son homologue espagnol José Manuel Albares Bueno, le 17 avril à Madrid.

Les relations entre Rabat et Madrid vivent «leur meilleur moment historique», a affirmé jeudi à Madrid le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, à l’issue d’une rencontre avec son homologue marocain, Nasser Bourita, en marge de la 13ème réunion de haut niveau Maroc-Espagne.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/12/2025 à 15h52

Les relations maroco-espagnoles traversent actuellement leur «meilleur moment historique», a affirmé, jeudi à Madrid, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

Lors d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, le chef de la diplomatie espagnole s’est félicité de la qualité des liens de coopération unissant les deux pays, indique un communiqué du ministère espagnol des Affaires étrangères.

Cette entrevue, tenue en marge de la 13ème réunion de haut niveau Maroc-Espagne, a permis d’examiner les détails et les mécanismes de mise en œuvre des accords signés à cette occasion par les deux responsables, précise la même source.

Une coopération profonde

Ces accords portent sur des questions telles que la politique étrangère féministe, la coopération entre les écoles diplomatiques des deux pays et la mobilité des jeunes diplomates, précise-t-on.

Albares et Bourita ont exprimé leur engagement à continuer la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par les deux pays en 2022 et leur volonté d’approfondir davantage une «relation d’amitié et de voisinage qui s’étend également au reste du continent africain», ajoute le communiqué.

Lire aussi : Maroc-Espagne: la Réunion de Haut Niveau fixée pour les 3 et 4 décembre à Madrid

À cet égard, ils ont évoqué la co-organisation de la Coupe du monde 2030 avec le Portugal, un rendez-vous majeur qui offre de grandes opportunités dans tous les domaines.

L’Espagne demeure le premier partenaire commercial du Maroc. En termes de volume commercial, le Royaume a représenté la troisième destination des exportations espagnoles en 2024, atteignant 12,859 milliards d’euros.

Parallèlement, le Maroc s’est classé au quatrième rang en tant que fournisseur de biens à l’Espagne hors Union européenne avec 9,834 milliards d’euros, rappelle le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/12/2025 à 15h52
#Maroc-Espagne#Diplomatie#Coopération#partenariat

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Maroc-Espagne: comment le PP et l’extrême-droite tentent vainement de semer la discorde

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

La plus haute distinction de l’Ordre du Mérite en Espagne: Hammouchi décoré de la Gran Cruz de la Guardia Civil

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le tunnel Espagne-Maroc jugé «techniquement viable», selon une nouvelle étude

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Espagne: un naturalisé sur quatre est d’origine marocaine

Articles les plus lus

1
Affaire Bafella: révélations sur le terrain de Aïn Sebaâ qui fait trembler la mairie de Casablanca
2
Sahara: Alger active deux instruments africains pour plaider «sa» cause… et essuie, à domicile, une double déconfiture
3
Résolution 2797 sur le Sahara: ce que révèle l’influente Fondation Konrad Adenauer
4
Christophe Gleizes ou le procès de la Kabylie
5
Info360. Casablanca: le zoo de Aïn Sebaâ ouvre enfin ses portes après des années d’attente
6
Scandaleux: le journaliste sportif français Christophe Gleizes condamné à sept ans de prison en Algérie
7
Les confidences de Tahar Ben Jelloun après ses retrouvailles avec Boualem Sansal et Kamel Daoud
8
Si tu veux la guerre, prépare la guerre
Revues de presse

Voir plus