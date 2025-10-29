Espagne: un naturalisé sur quatre est d’origine marocaine

Selon un récent rapport du ministère espagnol de la Justice, les citoyens originaires du Maroc, de l’Équateur et de la Colombie représentent la majorité des nouveaux détenteurs de la nationalité espagnole. Ce document, repris par le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce jeudi 30 octobre, met en lumière une progression constante du nombre de naturalisations accordées aux Marocains, un phénomène qui illustre la forte intégration de cette communauté dans le tissu social et économique espagnol.

Entre 2018 et 2024, le gouvernement socialiste a approuvé environ 1,1 million de demandes de naturalisation. Parmi elles, une sur quatre concernait des ressortissants marocains, une proportion inédite dans l’histoire récente de l’Espagne, selon Al Ahdath Al Maghribia. Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, le gouvernement de Pedro Sánchez a ainsi octroyé plus de 270.000 nationalités espagnoles à des citoyens marocains, confirmant le Maroc comme premier pays d’origine des nouveaux Espagnols chaque année.

Les années 2023 et 2024 ont connu les niveaux les plus élevés de naturalisation de la décennie, avec plus de 220.000 cas enregistrés par an. Ces chiffres dépassent largement ceux cumulés sous les mandats de José Luis Rodríguez Zapatero et Mariano Rajoy. Les observateurs y voient une véritable «explosion» du nombre de naturalisations, sans précédent dans l’histoire de l’Espagne contemporaine.

Les statistiques de l’Institut national de la statistique et du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations montrent que le nombre de Marocains ayant obtenu la nationalité espagnole a doublé en l’espace de six ans, écrit Al Ahdath Al Maghribia. Cette évolution témoigne d’une accélération notable de l’intégration juridique et sociale de cette communauté installée depuis plusieurs générations dans le pays.

Sur le plan européen, l’Espagne s’est imposée comme le premier pays de l’Union en matière de naturalisations accordées à des étrangers, devant l’Italie, la France et l’Allemagne. Selon les données d’Eurostat, 22,9% des nouvelles nationalités octroyées en Europe en 2023 étaient espagnoles, confirmant la position dominante de Madrid dans ce domaine.

Parmi les plus de 270.000 Marocains devenus Espagnols sous le gouvernement Sánchez, 56% sont des hommes et 44% des femmes, avec un âge moyen de 34 ans. La majorité d’entre eux résident en Catalogne, à Madrid et en Andalousie. Environ un tiers travaillent dans les secteurs des services et du bâtiment, deux piliers de l’économie espagnole où la main-d’œuvre d’origine marocaine joue un rôle essentiel.

Cette tendance traduit plus qu’une simple statistique administrative. Elle reflète la transformation démographique et culturelle d’une Espagne qui, au fil des ans, s’affirme comme une société de plus en plus diverse et ouverte sur le monde.