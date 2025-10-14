Société

Accusations de corruption visant l’ex-gouverneur de Safi: le ministère de l’Intérieur saisit la justice

Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux a récemment secoué la province de Safi, mettant en cause un ancien gouverneur accusé par un conseiller communal d’avoir demandé un «pot-de-vin» à un entrepreneur en échange de la réalisation d’un projet routier. Face à ces allégations, l’Inspection générale de l’administration territoriale (IGAT) a diligenté une enquête administrative approfondie, dont les conclusions ont conduit le ministère de l’Intérieur à saisir la justice pour ouvrir une enquête judiciaire.

Par La Rédaction
Le 14/10/2025 à 16h24

À la suite des déclarations faites par un membre du Conseil communal de Lemssabih (province de Safi), diffusées dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il affirme qu’un entrepreneur aurait déclaré que l’ancien gouverneur de la province de Safi lui avait demandé un «pot-de-vin» en échange de la réalisation d’une route au sein de la commune, l’IGAT a procédé à une enquête administrative approfondie, ayant permis de cerner l’ensemble des aspects et circonstances liés à cette affaire.

Sur la base des conclusions de cette mission d’enquête, il a été décidé d’adresser une requête, appuyée par le rapport de l’IGAT, à la Présidence du ministère public afin d’ouvrir une enquête judiciaire sur le sujet, souligne le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Rappelons qu’à la suite de la diffusion de ladite vidéo sur les réseaux sociaux, le ministère de l’Intérieur avait réagi avec célérité en ordonnant l’ouverture d’une enquête administrative approfondie.

Cette enquête, menée par une commission relevant de l’IGAT, visait à vérifier la véracité des faits évoqués dans la vidéo, notamment par l’audition des différentes parties concernées, y compris l’ancien gouverneur. Elle a permis de rassembler l’ensemble des éléments et témoignages nécessaires pour déterminer les éventuelles responsabilités.

Par La Rédaction
Le 14/10/2025 à 16h24
#Maroc#Ministère de l'Intérieur

Société

