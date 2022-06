© Copyright : DR

Le compositeur, chanteur, luthiste et poète libanais Marcel Khalifa a été hospitalisé hier, dimanche 26 juin 2022, à Rabat, suite à un malaise. Il l'a lui-même annoncé sur Twitter.

Le célèbre chanteur, compositeur, luthiste et poète libanais Marcel Khalifa a annoncé hier, dimanche 26 juin 2022, sur Twitter, avoir subi des complications de santé ayant nécessité son admission dans une clinique de la capitale.

«Une complication de santé m’a obligé à être hospitalisé dans une clinique à Rabat, alors que je pensais avoir subi un simple malaise. Je me suis rendu compte que ma réputation me précédait, et pour quelques instants j’ai eu peur que les médecins ne voient que le chanteur et oublient le patient. Toutefois, je suis dans le devoir de dire qu’ils ont accompli leur devoir en me traitant et soignant dans les meilleures conditions, avec beaucoup d’amour», a-t-il écrit.

L’artiste a, par ailleurs, salué l’équipe médicale pour son effort et la qualité du service quant à sa prise en charge.

«Médecins et infirmiers, et tout ceux qui ont veillé à mon confort, tous mes amis qui m’ont soutenu lors ce malaise, vous avez tout mon amour et ma gratitude», a-t-il poursuivi.