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Le footballeur Brahim Díaz et Luz Méndez se sont dit oui pour la vie

Brahim Diaz et Luz Méndez se sont mariés.

Brahim Diaz et Luz Méndez se sont mariés.

Après la Coupe du monde 2026, un autre grand projet attendait Brahim Díaz. Plus personnel cette fois-ci. Il y a quelques jours, le milieu du Real Madrid et international marocain a épousé Luz Méndez, sa compagne depuis 2020 et a partagé les premières photos de leur union sur son compte Instagram.

Par La Rédaction
Le 04/08/2026 à 14h00

Si Brahim Diaz n’est plus un cœur à prendre depuis 2020, le Lion de l’Atlas a cette fois-ci scellé son union pour de bon avec l’entrepreneuse et actrice espagnol, Luz Méndez. Entourés de leurs proches, dans une ambiance familiale, le couple s’est dit oui pour la vie en Grèce, lors d’une cérémonie célébrée le 2 août, la veille de l’anniversaire du joueur.

Dans une série de clichés romantiques à souhait partagés par Brahim Diaz sur son compte Instagram, les nouveaux mariés posent, en smoking noir pour l’un, robe en dentelle pour l’autre, agrémentée d’un long voile.

Lire aussi : Luz Mendez, la compagne de Brahim Diaz, sous le charme du Maroc

Connus pour leur discrétion depuis le début de leur idylle, ce n’est qu’en 2023 que les deux tourtereaux ont fait leur première apparition publique officielle ensemble, au moment du retour de Brahim Díaz au Real Madrid.

Par La Rédaction
Le 04/08/2026 à 14h00
#mariage#Brahim Diaz#Lions de l'Atlas#People

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