Le footballeur Brahim Díaz et Luz Méndez se sont dit oui pour la vie

Si Brahim Diaz n’est plus un cœur à prendre depuis 2020, le Lion de l’Atlas a cette fois-ci scellé son union pour de bon avec l’entrepreneuse et actrice espagnol, Luz Méndez. Entourés de leurs proches, dans une ambiance familiale, le couple s’est dit oui pour la vie en Grèce, lors d’une cérémonie célébrée le 2 août, la veille de l’anniversaire du joueur.

Dans une série de clichés romantiques à souhait partagés par Brahim Diaz sur son compte Instagram, les nouveaux mariés posent, en smoking noir pour l’un, robe en dentelle pour l’autre, agrémentée d’un long voile.

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Connus pour leur discrétion depuis le début de leur idylle, ce n’est qu’en 2023 que les deux tourtereaux ont fait leur première apparition publique officielle ensemble, au moment du retour de Brahim Díaz au Real Madrid.