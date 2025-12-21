Zelensky appelle Washington à une «pression totale» sur Moscou, tandis que des pourparlers se tiennent à Miami

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump se serrent la main lors d'une rencontre dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington, DC, le 18 août 2025. AFP or licensors

«Les États-Unis doivent dire clairement: s’il n’y a pas de voie diplomatique, alors il y aura une pression totale», a lancé le président ukrainien devant la presse à Kiev, citant la possibilité, par exemple, de fournir davantage d’armes à l’Ukraine et d’étendre les sanctions contre la Russie.

Vladimir Poutine «ne sent pas encore le genre de pression qui devrait être mise en œuvre», a-t-il poursuivi, jugeant que seuls les Américains étaient capables de persuader la Russie d’arrêter le conflit en Ukraine, qui dure depuis près de quatre ans.

«Je pense que les États-Unis et le président (américain Donald) Trump ont cette force. Et je pense que nous ne devrions pas chercher d’alternatives aux États-Unis», a martelé M. Zelensky.

Peace is better than war, but not at any cost, because we have already paid a high price. What matters for us is a just, durable peace – one that cannot be violated by another whim of Putin or any other Putin-like figure. It is extremely important to have strong security… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 20, 2025

Au même moment, des négociateurs ukrainiens, européens et américains se trouvent à Miami, en Floride, pour participer à des pourparlers menés par Steve Witkoff, l’envoyé spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, le gendre du président américain.

L’émissaire russe Kirill Dmitriev est également arrivé à Miami samedi.

L’émissaire spécial de Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, est arrivé à Miami pour des discussions sur la Guerre en Ukraine avec Steve Witkoff et Jared Kushner. pic.twitter.com/JTsls8sh0B — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) December 21, 2025

«Les discussions se déroulent de manière constructive» avec MM. Witkoff et Kushner, a-t-il déclaré à des journalistes, selon l’agence russe Tass. «Elles ont commencé et se poursuivent aujourd’hui (samedi), et continueront également demain» (dimanche), a-t-il ajouté.

Kiril Dmitriev @kadmitriev said the negotiations in Miami with Whitcoff and Kushner are "proceeding constructively" and will continue on Saturday and Sunday



This is what working for Peace looks like. You can hear them pulling their hair out in Brussels pic.twitter.com/jOEfUQmsgk — Chay Bowes (@BowesChay) December 20, 2025

Possibles négociations directes

Si une table ronde réunissant toutes ces parties n’était pas initialement prévue, le président ukrainien Zelensky a évoqué samedi la possibilité de négociations directes entre l’Ukraine et la Russie, proposées selon lui par les États-Unis.

Il s’agirait d’une première depuis six mois.

Il a cependant ajouté qu’il n’était «pas sûr que quoi que ce soit de nouveau n’en émerge», alors que de précédentes rencontres en Turquie, cet été, n’avaient abouti qu’à des échanges de prisonniers.

Les Etats-Unis ont proposé d'organiser les premières négociations en face-à-face entre l'Ukraine et la Russie depuis six mois, à Miami, où de nouvelles discussions en vue de mettre fin à la guerre doivent se dérouler, a assuré samedi Volodymyr Zelensky

➡️ https://t.co/tYgtOzUAw1 pic.twitter.com/tHw0dbQSSY — Agence France-Presse (@afpfr) December 20, 2025

MM. Witkoff et Kushner ont quant à eux rencontré vendredi, près de Miami, le négociateur ukrainien Roustem Oumerov et des représentants de la France, du Royaume-Uni et de l’Allemagne.

L’inclusion directe des Européens constitue une nouveauté par rapport aux précédentes réunions qui ont eu lieu ces dernières semaines entre Ukrainiens et Américains à Genève, Miami et Berlin.

Vendredi, alors que cette nouvelle série de discussions venait de débuter, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio avait promis qu’aucun accord ne serait imposé aux Ukrainiens ni aux Russes.

Les pourparlers pour mettre fin au conflit se sont accélérés ces dernières semaines.

Volodymyr Zelensky a, à cet égard, mentionné des «progrès» dans les discussions entre Kiev et Washington sur le plan proposé il y a plus d’un mois par les États-Unis. Ce texte initial, perçu comme étant largement favorable au Kremlin, a depuis été remanié à la suite de consultations avec les Ukrainiens.

Les détails de la nouvelle mouture ne sont pas connus mais, selon le président ukrainien, elle implique des concessions territoriales de la part de l’Ukraine en échange de garanties de sécurité occidentales.

Vendredi, Vladimir Poutine a affirmé que «la balle» était «dans le camp» de Kiev et de ses alliés européens, la Russie ayant déjà accepté des «compromis» au cours de ses propres pourparlers avec les Américains.

#Russia’s Vladimir Putin says the ball is in the court of the West and Kyiv in talks to end the war in Ukraine, while hailing Moscow’s recent battlefield gains and threatening more.https://t.co/HvBfvlcbKX — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 20, 2025

De plus en plus impatient, Donald Trump a, lui, pressé Kiev de «bouger rapidement».

Nouvelles frappes russes

Tandis que les tractations diplomatiques se poursuivent, l’armée russe continue de frapper la ville d’Odessa et ses environs, dans le sud de l’Ukraine, provoquant samedi un important incendie dans le plus grand terminal d’huile végétale du pays, dont un employé a péri.

Des images envoyées à l’AFP montrent des pompiers face à d’immenses flammes et une épaisse fumée noire enveloppant d’énormes citernes.

🇷🇺⚡Geran-2 strікes on an oil storage facility in Odessa.



Destroy it all, burn down the grain ports maybe then they'd understand the consequences of their actions. pic.twitter.com/TAyCM6EUJv — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) December 20, 2025

Les Russes ont intensifié leurs bombardements ces dernières semaines sur cette région bordée par la mer Noire, où des dizaines de milliers de personnes étaient toujours sans électricité. Et ce, notamment, en représailles à la multiplication des attaques ukrainiennes contre des pétroliers de la «flotte fantôme» russe.

«L’ennemi détruit délibérément les infrastructures logistiques de la région d’Odessa et terrorise les civils», s’est emporté le vice-Premier ministre ukrainien chargé de la reconstruction, Oleksiï Kouleba.

«La Russie tente à nouveau de restreindre les accès de l’Ukraine à la mer et de bloquer nos régions côtières», a, pour sa part, réagi Volodymyr Zelensky.

Vendredi soir déjà, un missile balistique avait fait huit morts près d’Odessa.

Moscou a de son côté affirmé samedi avoir pris deux villages dans les régions de Soumy (nord) et de Donetsk (est).

L’Ukraine a, quant à elle, fait état de la destruction de deux avions de combat russes sur un aérodrome situé dans la péninsule de Crimée occupée.