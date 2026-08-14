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Washington menace l’Iran d’un isolement «jamais vu», loin des promesses d’accord sur Ormuz

Cette photographie, obtenue auprès de l'agence de presse iranienne ISNA le 13 août 2026, montre une nappe de pétrole le long de la côte sud de l'île de Qeshm, en Iran, ce même jour. Ces derniers mois, des pétroliers ont été fréquemment pris pour cible dans la région du Golfe, sur fond d'échanges de tirs entre les États-Unis et l'Iran ainsi que ses groupes alliés. (Photo ISNA / AFP)

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a menacé jeudi l’Iran d’un isolement économique «comme le monde n’en a jamais vu», nouveau signe d’un durcissement de Washington, qui promettait pourtant début août un accord imminent pour rouvrir le détroit d’Ormuz.

Par Le360 (avec AFP)
Le 14/08/2026 à 07h57

«Ce sera une combinaison d’un isolement économique comme le monde n’en a jamais vu et de la poursuite du blocus dans le détroit d’Ormuz, qui empêchera quoi que ce soit d’entrer ou de sortir des ports iraniens», a déclaré Scott Bessent sur la chaîne conservatrice Newsmax, en promettant de nouvelles mesures, sans en préciser la nature: «Restez à l’écoute, d’autres annonces arriveront la semaine prochaine.»

Le ton a changé en quelques jours: le 4 août, le même Scott Bessent évoquait un accord possible avec Téhéran «aujourd’hui ou demain» pour rouvrir ce passage stratégique du commerce mondial d’hydrocarbures. «Nous avons de très bonnes discussions», avait déclaré le même jour Donald Trump, assurant que l’Iran voulait passer un accord.

Ces propositions rassurants avaient fait grimper Wall Street et chuter les cours du pétrole.

Cette nouvelle escalade verbale intervient alors que la guerre, engagée fin février par l’offensive américaine-israélienne contre l’Iran, approche de son sixième mois: le protocole d’accord conclu en juin pour y mettre durablement fin a volé en éclats début juillet, avant que Donald Trump ne suspende les frappes à la fin du mois, en conditionnant cette pause à la conclusion rapide d’un accord.

Tout accord devait inclure l’ouverture «complète et totale» du détroit d’Ormuz et «la fin de la menace nucléaire iranienne», avait-il affirmé le 1er août.

Le président américain semble privilégier une approche plus attentive, fondée sur la pression économique.

«Actes de piraterie»

Sur le terrain, le détroit d’Ormuz, par lequel transitait avant la guerre un cinquième du pétrole mondial, reste le point de friction le plus brûlant.

Les Émirats arabes unis ont dénoncé une attaque iranienne menée jeudi soir contre deux navires affiliés à la compagnie pétrolière publique ADNOC qui franchissaient le détroit. Abou Dhabi a été condamné pour les «actes de piraterie» des Gardiens de la Révolution qui constituent «une menace directe» pour «la sécurité énergétique mondiale».

Les Émirats ont demandé à l’Iran de «rouvrir complètement et sans condition» ce passage.

Téhéran a de son côté fustigé jeudi les «mensonges» de Donald Trump, qui avait assuré la veille, sur son réseau Truth Social, que les États-Unis avaient un contrôle «total» du détroit.

Ormuz reste «sous la gestion et le contrôle total de la République islamique», a martelé Ebrahim Zolfaghari, porte-parole du commandement central de Khatam al-Anbiya.

Dans les faits, le détroit est verrouillé par l’Iran depuis le début de la guerre, tandis que les États-Unis imposent un blocus aux ports iraniens. Téhéran exige des navires une autorisation et veut imposer à terme des frais de service, ce que Washington refuse.

Avant Scott Bessent, le vice-président JD Vance avait affiché jeudi sur Fox News la priorité donnée à l’arme économique: «L’objectif numéro un» des États-Unis est de «faire en sorte que le pétrole et l’essence restent bon marché pour les Américains», «l’objectif numéro deux» étant «d’assurer que l’Iran ne se dote jamais de l’arme nucléaire».

M. Bessent a, lui, a présenté sa stratégie comme la combinaison de deux leviers, l’asphyxie financière et le blocus physique, citant Cuba et le Venezuela en comparaison: «Le Venezuela s’est immédiatement effondré quand nous avons imposé le blocus», s’est-il félicité.

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a accusé jeudi les États-Unis de «mauvais calculs» liés à des défaillances du renseignement. «Un exemple: la guerre contre l’Iran. Maintenant, un mauvais calcul encore plus important sur le détroit d’Ormuz», a t-il écrit sur X.

Par Le360 (avec AFP)
Le 14/08/2026 à 07h57
#Iran#États-Unis#Donald Trump#détroit d'Ormuz#Pétrole

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