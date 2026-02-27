International

Un tramway déraille à Milan, faisant deux morts et 38 blessés

Des policiers italiens et des pompiers interviennent sur le site d’un déraillement de tram qui a percuté un bâtiment, faisant un mort et une vingtaine de blessés, le 27 février 2026 à Milan.. AFP or licensors

Un tramway a déraillé et percuté un immeuble vendredi à Milan, dans le nord de l’Italie, tuant deux personnes et en blessant 38 autres.

Par Le360 (avec AFP)
Le 27/02/2026 à 21h39

L’une des victimes a été fauchée par le tram lorsqu’il a déraillé et la seconde était un passager, a déclaré aux journalistes sur place le maire de la ville, Giuseppe Sala.

Les pompiers ont enveloppé les passagers choqués dans des couvertures de survie tandis que les ambulances ont transporté les blessés les plus graves à l’hôpital.

Milan vient tout juste d’accueillir les Jeux olympiques d’hiver et se prépare à recevoir les Jeux paralympiques. La Fashion Week s’y déroule en ce moment.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé «ses plus sincères condoléances».

Les premiers éléments de l’enquête laissent penser que le conducteur n’a pas actionné un aiguillage, selon les médias.

Le conducteur avait également dépassé le terminus de la ligne avant l’accident, ont indiqué ces mêmes sources.

«Il y avait un homme coincé sous le tram, son bras était coincé», a raconté un témoin, Valerio Gaglione, à l’AFP. «Il y avait beaucoup de blessés à l’intérieur du tram, j’ai vu un vieil homme complètement couvert de sang», a-t-il ajouté.

Le procureur Marcello Viola, chargé de l’enquête, a déclaré que l’impact entre le tram et l’immeuble qu’il a percuté avait été «dévastateur».

L’un des défunts était un Italien d’une soixantaine d’années, l’autre un immigré qui vivait dans la ville, a précisé M. Sala.

«Il ne semble pas que ce soit un problème technique, mais que ce soit lié au conducteur», a ajouté le maire.

Des témoins ont déclaré aux médias que le tram roulait vite. Mais il n’était pas possible de déterminer dans l’immédiat s’il dépassait la limite de vitesse de 50 km/h pour les trams.

«J’ai entendu une énorme déflagration», a déclaré à l’AFP Anna, une jeune femme de 27 ans qui se trouvait dans son bureau à proximité au moment de l’accident.

«J’ai vu qu’une partie du tramway avait percuté un magasin», a ajouté la jeune femme, qui n’a pas souhaité donner son nom de famille.

Le tramway jaune et blanc était visible en travers de la route, dans un quartier de Milan situé juste à l’extérieur du centre historique.

«J’ai cru que c’était un tremblement de terre», a déclaré pour sa part l’un des passagers à l’agence Ansa.

«J’étais assis et je me suis retrouvé par terre, avec les autres passagers. C’était terrible», a-t-il ajouté.

