Un sous-marin américain a coulé un navire iranien dans l’océan Indien

Des images périscopiques d'un sous-marin de la marine américaine tirant sur un navire de guerre iranien et le coulant dans l'océan Indien. (AFP PHOTO / US DEPARTMENT OF DEFENSE / HANDOUT)

«Hier dans l’océan Indien (...) un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Au lieu de quoi, il a été coulé par une torpille», a déclaré le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, lors d’une conférence de presse au Pentagone, soulignant que ce bâtiment était le premier coulé par une torpille américaine depuis la Seconde guerre mondiale.

.@SECWAR “In the Indian Ocean—an American submarine sunk an Iranian warship, that thought it was safe in international waters.



Instead, it was sunk by a torpedo—Quiet Death.



The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War 2. Like in that war—back when we were… pic.twitter.com/Y97YQBxQza — DOW Rapid Response (@DOWResponse) March 4, 2026

Présent à son côté, le chef d’état-major, le général Dan Caine, a précisé que «pour la première fois depuis 1945, un sous-marin d’attaque rapide de la marine des États-Unis a coulé un navire combattant ennemi en utilisant une seule torpille Mark 48, à effet immédiat, envoyant le navire de guerre au fond de l’océan».

Selon les autorités sri-lankaises, près de 150 personnes sont portées disparues et plusieurs corps ont été repêchés après le naufrage de la frégate iranienne Dena au large du Sri Lanka.