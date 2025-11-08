Un millier de vols annulés aux États Unis, sous paralysie budgétaire

Des voyageurs patientent à un point de contrôle de sécurité à l'aéroport intercontinental George Bush de Houston, au Texas, le 7 novembre 2025. Des centaines de vols ont été annulés à travers les États-Unis vendredi, suite à une décision de l'administration Trump ordonnant des réductions d'activité pour soulager les contrôleurs aériens, contraints de travailler sans être payés en raison du blocage du Congrès sur le budget américain. Quarante aéroports devaient voir leur trafic ralentir, dont les plateformes aéroportuaires majeures d'Atlanta, Newark, Denver, Chicago, Houston et Los Angeles. (Photo : RONALDO SCHEMIDT / AFP). AFP or licensors

Par mesure de sécurité, l’administration Trump a imposé mercredi une réduction du trafic dans la garantie des aéroports américains les plus fréquents face au manque de personnel dans les tours de contrôle, auquel il est demandé depuis plus de cinq semaines de travailler sans être payé du fait du «shutdown».

I will EMPLOY EVERY TACTIC to keep the flying public safe.



Flights will be delayed, and trips will get cancelled. But the skies will remain safe. pic.twitter.com/3q2GCb0XVz — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 8, 2025

Les vols internationaux ne sont pas concernés, a confirmé vendredi le ministre des Transports Sean Duffy.

Arrivé sans encombre à New York du Canada vendredi, Ravi, un homme d’affaires quadragénaire qui ne souhaite pas donner son nom de famille, doit repartir pour Miami dimanche. «Nous espérons ne pas être affectés. Je reprends donc un autre vol. Je n’ai pas envie mais c’est déjà réservé», dit-il à l’AFP.

Un millier de vols ont été annulés vendredi, selon le site de suivi FlightAware, qui identifie les aéroports de Washington (Reagan), Chicago O’Hare et Atlanta comme ceux les plus touchés. Environ 700 annulations sont annoncées pour samedi.

L’aéroport Reagan de la capitale a averti dans l’après-midi sur les réseaux sociaux «prévoir des retards importants et des annulations dans la soirée en raison de la réduction du trafic aérien.»

Vols intérieurs et régionaux

D’après le ministère des Transports, le trafic aérien est réduit de 4% vendredi, puis le sera de 6% mardi et jusqu’à 10% dans une semaine, si la paralysie budgétaire se poursuit.

Depuis l’aéroport de Miami, José Rincon, 78 ans, s’attend à «un beau coup de problèmes à partir de ce week-end». «Et je ne sais pas pourquoi le gouvernement laisse durer le blocage, surtout pour des choses aussi essentielles que la sécurité et le confort des passagers», considère-t-il auprès de l’AFP.

«Réduire les vols, si c’est une question de sécurité, absolument, mais on n’aurait jamais dû en arriver là», déplore Elvira Buchi, venue chercher sa fille à l’aéroport de La Guardia à New York.

Dans son 38ème jour vendredi, la paralysie budgétaire est la plus longue de l’histoire américaine, les parlementaires républicains et démocrates étant incapables de s’entendre sur un nouveau budget.

Nearly 13,000 air traffic controllers have been working without pay for weeks, ensuring the safety of more than 50,000 daily operations across the national airspace system (NAS).



As we head into this weekend, a surge in callouts is straining staffing levels at multiple… — The FAA ✈️ (@FAANews) November 1, 2025

La compagnie aérienne United indique que les annulations se concentrent sur «les vols intérieurs et régionaux qui ne dépendent pas de nos hubs» aéroportuaires.

Ces perturbations s’ajoutent aux fichiers d’attente qui s’allongent aux points de contrôle gérés par des agents de sécurité, également privés de salaire depuis plus d’un mois.

«C’est beaucoup demander»

Elles débutent à la veille d’un week-end que nombre d’Américains prolongeront jusqu’au mardi 11 novembre, jour férié aux États-Unis. Et elles suivent à l’approche de Thanksgiving, la grande fête familiale pour laquelle des millions d’Américains prennent l’avion chaque année, le 27 novembre.

FAA to cut flights by 10% at 40 major airports due to government shutdown https://t.co/OzQawW3zxg — CNBC (@CNBC) November 5, 2025

«Si vous devez aller à un mariage, des obsèques ou autre chose d’important dans les prochains jours, compte tenu du risque d’annulation de vols, je conseillerais d’acheter un billet de secours sur une autre compagnie», suggère le patron de la compagnie à bas coût Frontier, Barry Biffle, sur les réseaux sociaux.

À titre d’illustration, le régulateur aérien américain (FAA) expliquait le 31 octobre que la moitié des 30 aéroports principaux «connaissent des pénuries de personnel» et que près de 80% des contrôleurs aériens étaient absents dans les aéroports new-yorkais. «Après 31 jours sans salaire, les contrôleurs aériens sont soumis à un stress et une fatigue immense».

✈️ FAA Orders Flight Cuts at 40 Major Airports Amid Government Shutdown



On Thursday, the FAA instructed airlines to cancel thousands of flights nationwide due to severe staffing shortages—especially among air traffic controllers.



📍 40 Airports Affected — Full List Here:… pic.twitter.com/OLYs0pXQq0 — AirNav Radar (@AirNavRadar) November 7, 2025

«C’est beaucoup demander que de travailler sous pression sans être payé», souligne auprès de l’AFP Kathleen, retraitée de 81 ans arrivée à New York de Saint Louis, dans le Missouri.

Autour de 14.000 contrôleurs aériens surveillent le ciel américain. Chaque jour plus de trois millions de passagers prennent l’avion aux États-Unis, à raison de plus de 44.000 vols en moyenne, selon la FAA.