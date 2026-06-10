Téhéran réplique dans le Golfe après des frappes américaines sur l’Iran

Cette photo, diffusée par le service de presse du Commandement central américain (CENTCOM) le 28 mai 2026, montre un hélicoptère MH-60R Sea Hawk, appartenant à l'escadron d'attaque maritime (HSM) 50, décollant du pont d'envol du destroyer lance-missiles USS Thomas Hudner (classe Arleigh Burke) lors d'opérations sur le pont d'envol le 19 mai 2026. Public Domain

Le président américain Donald Trump avait assuré mardi matin être proche d’un «très, très bon accord» pour mettre fin aux hostilités ouvertes le 28 février, évoquant un délai de «deux à trois jours». Mais cet optimisme a été douché plus tard dans la journée quand il a annoncé qu’un hélicoptère américain Apache avait été abattu par l’Iran et promis une réponse appropriée.

Tôt mercredi, l’Iran a annoncé des attaques contre des bases américaines abritées par le Bahreïn et la Jordanie. Et au Koweït, l’armée a dit faire face à «des cibles aériennes hostiles» sans préciser leur provenance.

Dans une justification, la diplomatie iranienne a jugé mercredi dans un communiqué que les pays du Golfe avaient «la responsabilité légale et morale (...) d’empêcher l’armée américaine et Israël d’utiliser leur territoire ou leurs installations pour planifier, organiser, exécuter ou soutenir des actions hostiles contre l’Iran».

En Jordanie, les Gardiens de la Révolution iraniens ont dit avoir «visé et détruit quatre cibles majeures, notamment des groupes de chasseurs F35 sur une base aérienne et le centre de commandement militaire américain» d’Azraq, l’armée jordanienne annonçant avoir abattu cinq missiles iraniens.

À Bahreïn, des combattants de cette armée idéologique iranienne ont, eux, annoncé avoir procédé à «une attaque de drones contre la Ve flotte» américaine. Peu après, les sirènes d’alerte ont retenti dans ce petit pays du Golfe.

Les Gardiens ont justifié leur opération par des attaques américaines conduites dans la nuit sur Jask, Sirik et l’île de Qeshm, sur la côte sud de l’Iran dans le détroit d’Ormuz toujours bloqué. Celles-ci ont «endommagé un pylône de télécommunications à Sirik et détruit deux réservoirs d’eau dans la ville», ont-ils précisé.

Des médias iraniens avaient signalé plus tôt plusieurs séries d’explosions au niveau du détroit, stratégique pour le transport mondial d’hydrocarbures.

L’armée américaine y a frappé «des installations de défense aérienne, des postes de contrôle au sol et des sites de radars de surveillance iraniens» près du détroit, selon un communiqué du Commandement central pour le Moyen-Orient (Centcom) des forces américaines.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Le Commandement américain a présenté ces frappes comme des mesures «en légitime défense» et de façon «proportionnée» en réponse à la destruction d’un hélicoptère Apache de l’armée américaine.

Celui-ci survolait lundi le détroit d’Ormuz lorsqu’il a été abattu par l’Iran, selon le président Trump.

Ces nouveaux échanges de feu ont fait légèrement monter les prix du pétrole. Le baril de WTI, référence américaine du brut, prenait 0,53% à 88,67 dollars, mercredi vers 05H00 GMT.

Accord en attente

Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi a semblé vouloir minimiser l’incident impliquant l’hélicoptère.

«Les forces étrangères à proximité de notre territoire sont constamment exposées à des risques (...) la meilleure solution est qu’elles partent», a-t-il souligné sur X. «Nous préférons le langage diplomatique, mais nous parlons aussi d’autres langues.»

Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plain accidents, or potentially being caught in crossfire.



To reduce risk, best solution is for them to leave.



We prefer language of diplomacy but speak other languages too. pic.twitter.com/5DDgHAscBj — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

Après l’entrée en vigueur le 8 avril d’un fragile cessez-le-feu, les attaques réciproques entre l’Iran et Israël avaient repris dimanche et lundi, tuant trois personnes, dont deux militaires, et blessant 15 autres en Iran, selon la télévision d’Etat.

M. Trump avait exhorté les deux pays à cesser «immédiatement» les hostilités. Le chef de l’Etat américain cherche à sortir de ce conflit impopulaire aux Etats-Unis, qu’il a déclenché au côté d’Israël le 28 février.

Téhéran avait d’abord annoncé l’arrêt de son opération militaire contre Israël, qui l’avait ensuite imité.

Appel israélien à évacuer Tyr

L’Iran exige que tout accord avec Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient englobe la fin des hostilités sur le front libanais, où s’affrontent depuis le 2 mars son allié libanais du Hezbollah et Israël.

Dans le sud du Liban, Tyr et ses environs sont pilonnés sans relâche par l’armée israélienne.

Les bombardements ont fait au moins 11 morts mardi, selon les autorités libanaises.

Pour la première fois depuis le début des affrontements entre Israël et le mouvement chiite, l’armée israélienne a appelé tous les habitants à évacuer Tyr, y compris ceux du quartier chrétien.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان مدينة صور - بما فيها الحارة المسيحية - والمخيمات والأحياء المحيطة بها وفق ما يعرض في الخارطة



🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهداف الجبهة الداخلية الاسرائيلية يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع الإسرائيلي لا ينوي… pic.twitter.com/MHSBQ0d58e — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 9, 2026

«Le quartier chrétien est désormais vide à 99%», a rapporté à l’AFP Walid al-Tawil, du conseil municipal.

Le Hezbollah a, lui, revendiqué de nouvelles attaques contre des forces israéliennes dans le sud du Liban - qui n’ont pas fait de blessés selon l’armée israélienne.

L’armée a par ailleurs rapporté avoir abattu dans le nord d’Israël un homme accusé d’avoir tiré sur des soldats après avoir traversé la frontière depuis le Liban.