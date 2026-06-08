Israël et l’Iran reprennent leurs attaques réciproques, la trêve plus que jamais menacée

Des manifestants iraniens progouvernementaux brandissent des drapeaux iraniens et du Hezbollah libanais après les frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth, à Téhéran, le 7 juin 2026. AFP or licensors

Après 100 jours de guerre et deux mois après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu déjà très fragilisé, la région menace de s’embraser une nouvelle fois, malgré les appels du président américain à la retenue adressés à Israël.

Jérusalem s’est réveillé au son des explosions et des alertes, ont constaté des journalistes AFP alors que l’armée faisait état de deux nouveaux barrages de missiles iraniens visant le pays, après deux premières salves la veille.

Quelques heures plus tôt, la télévision d’Etat iranienne avait fait état d’explosions à Téhéran et les villes de Tabriz (nord-ouest) et Ispahan (centre), au moment où l’armée israélienne annonçait que son aviation avait bombardé «des cibles militaires appartenant au régime terroriste iranien dans l’ouest et le centre de l’Iran».

The Israeli Air Force struck military targets belonging to the Iranian terror regime in western and central Iran a short while ago. — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2026

L’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis, Yechiel Leiter, a précisé que des sites de lancement de missiles sol-sol ainsi que «des infrastructures non liées au secteur énergétiques» avaient été visés, accusant l’Iran d’avoir tiré 11 missiles balistiques vers son pays lors des deux premières vagues de missiles - tous interceptés selon l’armée.

«Aucun pays qui se respecte ne tolèrerait une telle attaque», a martelé le diplomate sur X.

Iran fired 11 ballistic missiles at Israel today. Each one of those missiles can level an entire neighborhood and kill hundreds. No self-respecting country in the world would tolerate such an attack, and neither will Israel.



Israel is now targeting Iranian surface-to-surface… — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) June 8, 2026

Téhéran a de son côté présenté ces attaques comme un «avertissement», en représailles à un bombardement israélien sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah, faisant deux morts et 20 blessés, en dépit d’une trêve théoriquement conclue entre le Liban et Israël mais largement bafouée.

Pétrole en hausse

C’est la première fois que l’Iran tire des missiles contre Israël depuis le cessez-le-feu du 8 avril. Mais les négociations entre Washington et Téhéran n’ont depuis pas abouti et les deux pays se sont déjà attaqués mutuellement plusieurs fois ces derniers jours autour du détroit d’Ormuz, sans issue en vue pour une guerre qui a embrasé le Moyen-Orient et fait vaciller l’économie mondiale.

Selon le média Axios, Donald Trump s’est entretenu dimanche soir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu afin qu’Israël ne riposte pas et que toute signature d’un accord avec Téhéran ne soit pas mise en péril. Aucun compte-rendu officiel n’a été diffusé.

«Nous sommes sur le point de conclure un accord définitif avec l’Iran. Ce sera un bon accord. Je ne veux pas qu’il tombe à l’eau à cause de ce qui se passe actuellement», a-t-il affirmé selon le journaliste d’Axios Barak Ravid, qui dit l’avoir eu au téléphone.

Trump tells Netanyahu not to strike Iran https://t.co/2MHNvOjoRH — Axios (@axios) June 7, 2026

Les deux dirigeants ont déjà eu un échange musclé il y a quelques jours, selon M. Trump, qui s’est dit mécontent de l’offensive israélienne au Liban au moment où il cherche une sortie à un conflit très impopulaire aux Etats-Unis à l’approche des élections de mi-mandat.

Les prix du pétrole, qui ont déjà flambé ces dernières semaines en raison du blocage du détroit d’Ormuz, ont démarré la semaine en forte hausse, le baril de Brent bondissant de plus de 4% et dépassant 97 dollars, à portée des 100 dollars.

Ecoles fermées

Alimentant les craintes d’embrasement régional, Israël a dit avoir identifié un tir de missile visant son territoire depuis le Yémen, où les rebelles houthis s’étaient déjà joints au conflit en soutien à l’Iran avant le cessez-le-feu.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé avoir ciblé des «groupes terroristes» à Souleimaniyé, dans le Kurdistan irakien. Et en Arabie saoudite, les secours ont émis une brève alerte à la population dans la province d’Al-Kharj où se situe la base américaine de Prince Sultan.

Après ses frappes en Iran, l’armée israélienne a dit «rester en état d’alerte élevé et pleinement prête à continuer ses opérations sur tous les fronts contre ceux qui menacent» le pays.

Israël a annoncé la fermeture de toutes les écoles du pays, tandis que l’Irak a fait état dimanche soir de la fermeture temporaire de son espace aérien, tout comme la Syrie - partiellement.

L’Iran a également fermé dimanche soir jusqu’à nouvel ordre son espace aérien dans la partie ouest du pays. Les vols à l’aéroport Imam Khomeini de Téhéran, l’un des deux principaux de la capitale, ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre, a rapporté dimanche soir l’agence iranienne Mehr.

«Une reprise du conflit entre Iran et Israël n’est dans l’intérêt de personne», a insisté la cheffe de la diplomatie britannique Yvette Cooper sur X, appelant «les deux parties à la retenue et à une désescalade immédiate».

The resumption of conflict between Iran and Israel is in no one’s interest. Both sides must show restraint and de-escalate immediately.



Negotiations must continue towards the lasting settlement that we all need, for peace and stability in the region, and for the full restoration… — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) June 7, 2026

Nucléaire

Ces attaques éloignent encore un éventuel accord pour mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines.

Dans une interview accordée à un journaliste de Fox News, Donald Trump a regretté les frappes iraniennes sur Israël, qui «ne vont pas aider les négociations», assurant, comme déjà plusieurs fois ces dernières semaines, qu’un accord était «très proche».

Les points d’achoppement restent cependant nombreux en vue d’un possible compromis: le contrôle du détroit d’Ormuz (essentiel pour le commerce d’hydrocarbures), le programme nucléaire iranien et son stock d’uranium hautement enrichi ainsi que le sort des avoirs iraniens gelés à l’étranger sous l’effet des sanctions.

Autre difficulté: la question d’inclure ou non le Liban dans un éventuel accord entre Washington et Téhéran. Alors que les Etats-Unis s’efforcent de dissocier les deux fronts, pour l’Iran, ils sont de fait indissociables.

Cité par l’agence Mehr, le conseiller de la diplomatie iranienne Ali Safari a affirmé que les tirs de missiles avaient eu lieu «après plus d’un mois de retenue face à des violations répétées du cessez-le-feu» de la part d’Israël qui a ces derniers jours étendu son offensive contre le Hezbollah.

L’agence officielle libanaise ANI a fait état dans lundi matin de frappes aériennes israéliennes dans la région de Tyr, ville millénaire dans le sud.

Les frappes israéliennes sur le Liban ont fait 3.613 morts depuis le début de la guerre le 2 mars, selon le dernier bilan des autorités dimanche. Côté israélien, 29 soldats et un contractuel civil ont été tués au Liban, d’après l’armée.