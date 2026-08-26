Syrie: le chef des puissantes forces kurdes annonce leur dissolution

Mazloum Abdi, chef des Forces démocratiques syriennes (FDS) à direction kurde, s'exprime lors d'une allocution télévisée au Palais du Peuple à Damas, le 25 août 2026. AFP or licensors

«Nous annonçons aujourd’hui la fin de la mission des Forces démocratiques syriennes (FDS) et déclarons, en toute responsabilité, leur dissolution en tant que force militaire indépendante», a affirmé M. Abdi dans un discours en arabe puis en kurde.

Il a fait cette annonce au palais présidentiel à Damas après une rencontre avec le président islamiste, en présence de responsables militaires et politiques kurdes.

Le pouvoir syrien et les Kurdes négociaient depuis des mois l’application d’un accord conclu en janvier, prévoyant l’intégration complète des institutions kurdes dans l’appareil d’Etat.

Dès sa prise du pouvoir en décembre 2024, le nouveau dirigeant islamiste syrien, qui a renversé Bachar al-Assad, s’était attelé à réunifier le pays morcelé par une longue guerre civile et à démanteler les groupes armés.

Profitant du chaos de la guerre civile (2011-2024), les Kurdes avaient pris le contrôle de larges parties du nord et du nord-est de la Syrie et y avaient établi une administration autonome.

Selon la télévision officielle syrienne, l’annonce de M. Abdi prévoit également la dissolution de l’administration autonome ainsi que de toutes les structures militaires et civiles qui en dépendent, et leur intégration complète dans les institutions de l’Etat syrien.

President al-Sharaa receives Mazloum Abdi at the People’s Palace in Damascus pic.twitter.com/H43klxW8jC — SANA English (@SANAEnOfficial) August 25, 2026

M. Abdi a précisé que la dissolution de ses forces intervenait «après l’accord conclu avec le président Chareh et l’achèvement du processus d’intégration de nos forces au sein des brigades de l’armée syrienne».

«Lourde responsabilité»

«Absolument historique»: l’envoyé spécial américain en Syrie, également ambassadeur en Turquie, Tom Barrack, s’est félicité avec emphase sur X de cette décision qui «ressemble à une véritable intégration (...) visant à renforcer la souveraineté de la Syrie».

Absolutely historic.@POTUS’s ongoing Middle East Plan – A steadfast partner steps forward into a national framework, and a united Syria for all takes shape.@POTUS’s far-sighted leadership opened the path for the SDF’s orderly integration into Syrian state… https://t.co/eBYs4HGGGO — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 25, 2026

Elle intervient au lendemain de l’annonce par les Etats-Unis du retrait de la Syrie de la liste des Etats accusés de soutenir le terrorisme, une étape majeure vers la relance économique.

Les FDS, formées en 2015 à l’initiative de Washington, constituaient l’armée de l’administration autonome kurde en Syrie, et avaient combattu les jihadistes de l’EI soutenues par la coalition internationale pilotée par les Etats-Unis.

À leur apogée, elles comptaient environ 100.000 combattants, Kurdes et Arabes, et contrôlaient de vastes zones du nord et du nord-est de la Syrie, des régions riches en pétrole.

Today, I formally rescinded Syria’s designation as a State Sponsor of Terrorism. This action unlocks new potential for Syria’s economic revitalization and progress. The Trump Administration continues to advance U.S. national security to achieve peace, prosperity, and security in… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 24, 2026

«Depuis la création des FDS, leurs combattants ont assumé une grande responsabilité durant l’une des périodes les plus difficiles» pour la Syrie, a fait valoir le chef kurde.

«Ils ont libéré de nombreuses villes et localités syriennes, d’abord du régime baassiste, puis du terrorisme de Daech», a-t-il ajouté, en référence au pouvoir du président déchu Bachar al-Assad et en utilisant la désignation arabe de l’EI.

La dissolution de cette force, longtemps la mieux entraînée et la plus organisée de Syrie, marque, selon les experts, la fin d’une époque pour les Kurdes du pays.

Ces derniers avaient longtemps rêvé d’autonomie avant la chute de Bachar al-Assad, qui a conduit Washington à réorienter son soutien au profit des nouvelles autorités de Damas, favorables aux Etats-Unis.

D’autant qu’entretemps, l’EI a été vaincu territorialement en Syrie en 2019, même si des résidus du groupe restent actifs dans le pays.

«Les circonstances ont changé aujourd’hui et le pays est entré dans une nouvelle phase placée sous le signe de la paix et de la participation», a ajouté M. Abdi.

نرحب بقرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

هذا القرار يشكل خطوة هامة على طريق تصحيح العلاقات الدولية، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والعمل من أجل مستقبل بلادنا.

وهو إنجاز لتحقيق تطلعات شعبنا في الأمن والسلام والازدهار. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) August 25, 2026

Il a cependant souligné que «le droit à l’enseignement en langue kurde est l’un des droits les plus importants que notre peuple kurde revendique depuis des décennies», rappelant que M. Chareh avait affirmé à plusieurs reprises son engagement à préserver ce droit.

Selon l’analyste Fabrice Balanche, spécialiste de la Syrie, les Kurdes sont estimés à environs 2 millions en Syrie, sur une population de 20 millions d’habitants.

Le président syrien avait signé en janvier un décret consacrant les droits nationaux des Kurdes et reconnaissant le kurde comme langue nationale, une mesure sans précédent depuis l’indépendance de la Syrie en 1946.