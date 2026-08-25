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Les États-Unis retirent la Syrie de leur liste des pays accusés de soutenir le terrorisme

Le président américain Donald Trump (à gauche) serrant la main du président syrien Ahmed al-Charaa à la Maison Blanche, à Washington D.C. Ahmed al-Charaa a rencontré le président américain Donald Trump à la Maison Blanche le 10 novembre 2025. AFP or licensors

Les États-Unis ont annoncé lundi avoir retiré la Syrie de leur liste des pays accusés de soutenir le terrorisme, sur laquelle le pays figurait depuis 47 ans, une nouvelle étape de la levée progressive des sanctions américaines.

Par Le360 (avec AFP)
Le 25/08/2026 à 07h29

Le gouvernement Trump avait indiqué début juillet son intention de supprimer la Syrie de cette liste, qui limitait jusqu’ici les investissements dans ce pays, un peu moins de deux ans après la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024.

Les États-Unis ont également sorti Hayat Tahrir al-Sham (HTS), anciennement Front al-Nosra, ancien groupe islamiste qu’a dirigé le président syrien Ahmad al-Chareh, de leur liste des principaux groupements et individus «terroristes» (Specially Designated Global Terrorist).

Un temps branche d’Al-Qaïda en Syrie, le Front al-Nosra avait annoncé rompre ses liens avec l’organisation en 2016 et s’était rebaptisé HTS.

Le secrétaire d’Etat Marco Rubio a affirmé que cette décision américaine offrait aux Syriens «une voie vers la prospérité».

Cette mesure «élimine les derniers obstacles majeurs à l’investissement du secteur privé en Syrie et favorise la reprise économique du pays ainsi que sa réintégration dans l’économie mondiale», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Tom Barrack, l’envoyé spécial américain en Syrie, a lui salué sur X, «une nouvelle étape décisive dans le remarquable parcours de la Syrie, de l’isolement au partenariat, et d’un pourvoyeur de terrorisme à un partenaire engagé dans la lutte mondiale contre lui».

«Moderne et durable»

Le chef de la diplomatie syrienne Assaad al-Chaibani a qualifié la décision américaine d’«étape historique», affirmant qu’elle reflétait «l’engagement du nouvel Etat syrien en faveur de la paix et de la sécurité internationale».

Le ministre syrien des Finances, Mohammed Barnieh, y voit un «succès majeur et historique de la diplomatie syrienne», dans un commentaire cité par l’agence de presse officielle Sana.

Cette mesure ouvre également selon lui une «voie majeure et attendue de longue date pour renforcer l’intégration de la Syrie dans le système économique et financier mondial, attirer les investissements et les technologies modernes, et soutenir les perspectives de développement».

De son côté, le gouverneur de la Banque centrale syrienne s’est félicité que le retrait du pays de cette liste lui permette «de retrouver sa place naturelle au sein du système économique mondial» et de «bâtir un système financier moderne et fiable».

Après sa prise de pouvoir, en décembre 2024, Ahmad al-Chareh avait annoncé la dissolution de tous les groupes armés ayant renversé Bachar al-Assad, dont HTS, sa propre formation.

Lundi toujours, le Trésor américain a ôté HTS de sa liste des personnes et entités sous sanctions (SDN List), selon un communiqué.

«Le Trésor se conforme à la promesse du président Trump de donner au peuple syrien une ouverture sur de grandes choses», a déclaré le ministre des Finances, Scott Bessent, cité dans le communiqué.

«Les décisions prises aujourd’hui vont favoriser des investissements supplémentaires en Syrie pour promouvoir la stabilité politique et économique» du pays, a-t-il poursuivi.

Depuis 2025, de nombreux pays occidentaux ont progressivement annulé les sanctions imposées à la Syrie, notamment le Canada ou le Royaume-Uni. L’Union européenne les avait levées dès mai 2025.

Lors de sa visite à Damas fin juillet, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait appelé les Etats à lever «immédiatement» les dernières sanctions visant encore la Syrie, afin de soutenir la reconstruction et la relance de l’économie locale.

Le président syrien Ahmad al-Chareh a estimé mardi que son pays s’était libéré d’un «lourd fardeau» après que les États-Unis l’ont retiré, la veille, de la liste des États soutenant le terrorisme, une étape majeure vers l’allègement des sanctions.

«Aujourd’hui, la Syrie se débarrasse d’un lourd fardeau et tourne la page douloureuse de son passé pour s’engager sur la voie du développement et de la reconstruction», a déclaré M. Chareh dans un discours prononcé tôt mardi.

Ahmad al-Chareh a exprimé ses «vifs remerciements» au président américain Donald Trump et «à toutes les nations amies et solidaires qui nous ont soutenus».

Par Le360 (avec AFP)
Le 25/08/2026 à 07h29
#Syrie#États-Unis#Terrorisme

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