Des habitants devant un bâtiment détruit par une frappe de drone à Khartoum, le 22 novembre 2026 au Soudan. (AFP/Ebrahim Hamid)

Une source de l’armée soudanaise a affirmé à l’AFP que l’attaque avait été lancée «depuis l’aéroport de Bahir Dar, en Éthiopie», pays que le gouvernement soudanais accuse régulièrement de soutenir les FSR, en leur permettant notamment de lancer des drones depuis son territoire, ce que dément Addis Abeba.

Les autorités n’ont donné dans l’immédiat aucune information sur d’éventuelles victimes.

Des explosions ont retenti entre 02H00 locales (00H00 GMT) et 04H30 (02H30 GMT) dans différentes parties de la ville et de ses alentours, ont rapporté les témoins, dont plusieurs ont fait état de frappes sur des habitations.

Dans la ville d’Omdurman, voisine de Khartoum, des habitants inspectent les déclins d’une maison de briques détruite, où sont éparpillés meubles, objets du quotidien et vêtements, selon des images de l’AFP.

«Sûr de rien»

«Les personnes qui étaient venues dans cette maison avaient longtemps cherché un abri où vivre, puis elles ont été surprises par un drone qui les a frappées. Où les gens sont-ils censés vivre?», lance Yasser Hassan, un habitant.

«Une frappe peut survivre pendant que vous dormez. Vous pouvez vous réveiller et découvrir que vos enfants ont disparu (...) C’est vraiment tragique. On ne peut être sûr de rien», indique un autre homme du quartier, El Nour Adam Ibrahim.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) a indiqué de son côté sur X qu’un «bâtiment des Nations unies, dans lequel se trouve des collègues de l’ONU, a été endommagé» à Khartoum.

Statement by the United Nations Resident and Humanitarian Coordinator in Sudan, Denise Brown. https://t.co/IaDaBhaokv — UN OCHA Sudan (@UNOCHA_Sudan) November 22, 2026

«Cela s’est produit dans un quartier résidentiel», a précisé l’agence onusienne, dénonçant la mise en danger «inacceptable» de son personnel.

«L’attaque de drones est survenue à l’aube aujourd’hui constituant une poursuite de l’agression éthiopienne contre le territoire soudanais», a affirmé la source militaire à l’AFP.

Début novembre, le Soudan avait annoncé avoir saisi le Conseil de sécurité de l’ONU et l’Union africaine, accusant le pays voisin d’«agression flagrante». L’Éthiopie, qui rejette les accusations du Soudan, l’accuse de son côté de soutenir des rebelles liés au Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), ce que Khartoum dément.

L’Arabie saoudite a fait état de sa «ferme condamnation» de l’attaque, réaffirmant sa position en faveur des «institutions légitimes» du Soudan.

L’Égypte a de son côté fait part de «son rejet catégorique des attaques visant des civils et les locaux d’organisations internationales», présentant «ses sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple soudanais frère».

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، إدانة مصر للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين والعاصمة السودانية الخرطوم، وكذلك التفجير الذي طال ميناء بنغازي في ليبيا، مؤكدةً رفضها التام لأي مساس بأمن واستقرار الدول العربية. — اخبار السعودية (@SaudiahNews) November 23, 2026

Crise humanitaire

La guerre entre l’armée et les FSR, qui a éclaté en avril 2023, a fait plus de 200.000 morts au Soudan, selon les travailleurs humanitaires. Selon l’ONU, le conflit a également provoqué la pire crise humanitaire dans le monde.

Les deux camps utilisent de plus en plus des drones, capables de frapper des cibles à des centaines de kilomètres de distance sans mettre en danger leurs combattants, un tournant tactique particulièrement dévastateur pour la population.

Près de 75% des civils tués cette année dans la guerre - soit plus de 1.630 personnes - l’ont été par des drones, a indiqué mardi l’ONU, tout en soulignant que le bilan total de victimes civiles était probablement plus élevé.

Depuis un an, les belligérants se disputent le contrôle de la vaste région du Kordofan, riche en ressources et située à un emplacement stratégique, entre d’un côté le centre et l’est du pays contrôlé par l’armée, et de l’autre le Darfour sous l’emprise des FSR.