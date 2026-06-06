Russie: 86 drones interceptés près de Saint-Pétersbourg

«Quatre-vingt-six drones ont été abattus au-dessus de la région de Leningrad. Les opérations de combat se poursuivent», a écrit sur Telegram le gouverneur, Aleksandr Drozdenko.

«Saint-Pétersbourg a été la cible d’une attaque de grande ampleur menée par des drones militaires», a indiqué de son côté le gouverneur de la ville de Saint-Pétersbourg, Aleksandr Beglov. «Je demande aux habitants de Saint-Pétersbourg de rester chez eux et de ne pas sortir», a-t-il ajouté.

L’aéroport international de Poulkovo, au sud de la ville, a annoncé une interruption temporaire du trafic, sans préciser la raison.

Mercredi, à l’ouverture du Forum de Saint-Pétersbourg, autrefois surnommé le «Davos russe» en référence au Forum économique mondial, des drones ukrainiens avaient frappé une installation pétrolière et un site militaire à proximité. Les invités arrivant à l’événement avaient été accueillis avec un panache de fumée noire en arrière-plan.

Пітєрський форум відкривається із гарним чорним димом на тлі після українських ударів. pic.twitter.com/fDqeIPH7DV — Serhii Sternenko (@sternenko) June 3, 2026

Ce Forum s’achève samedi, au lendemain d’une intervention du président russe Vladimir Poutine.

Au total, le ministère russe de la Défense a annoncé l’interception de 376 drones ukrainiens au cours de la nuit au-dessus du pays. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianin, a indiqué que huit drones avaient été abattus alors qu’ils se dirigeaient vers la ville.

L’Ukraine a récemment intensifié ses frappes de drones sur les territoires occupés et la Russie en représailles aux bombardements russes quotidiens contre son territoire.

Une attaque de drones a d’ailleurs déclenché un incendie de quelque 5.000 m2 dans un dépôt de carburant à Oust-Labinsk, dans la région russe de Krasnodar, selon les autorités locales.

En Ukraine, dans la région de Zaporijjia, une attaque de drones russes contre des «infrastructures essentielles et industrielles» a fait deux morts, selon le chef militaire local, Ivan Fedorov.

Germany, France and the UK, together with Kyiv, are developing a joint plan to engage Putin in negotiations, – Bloomberg



According to the newspaper's interlocutors, officials from three of Europe's largest economies are discussing the possibility of holding talks involving both… pic.twitter.com/msNpfjYgby — ASTRA (@ASTRA_PRESS) June 4, 2026

Dans celle de Dnipropetrovsk, visée «près de 30 fois avec des drones et de l’artillerie», une personne a perdu la vie et trois ont été blessées dans le district de Kryvyi Rig, a indiqué le chef de l’administration militaire régionale, Oleksandr Ghanza.

Les services de secours ukrainiens ont également fait état d’attaques de drones sur la ville d’Odessa (sud), qui n’ont pas fait de blessé.