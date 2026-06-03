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Des drones ukrainiens ont touché Saint-Pétersbourg où s’ouvre le Forum économique

Des drones ukrainiens ont touché Saint-Pétersbourg où s’ouvre le Forum économique.

Des drones ukrainiens ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg mercredi matin, jour d’ouverture du traditionnel Forum économique rassemblant de nombreux dirigeants russes, ont indiqué des responsables russes et ukrainiens.

Par Le360 (avec AFP)
Le 03/06/2026 à 07h56

Quelque 20.000 invités de 130 pays devraient participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, un événement annuel de trois jours et autrefois le principal rendez-vous de la Russie pour attirer les investisseurs et les entreprises occidentaux.

Ces frappes interviennent au lendemain d’une vague de tirs de missiles et de drones russes qui a fait 23 morts à travers l’Ukraine.

Le gouverneur russe de la ville, Alexandre Beglov, a indiqué que «plusieurs» infrastructures avaient été endommagées mais qu’il n’y avait aucun tué dans cette attaque, destinée selon des responsables ukrainiens à perturber ce forum où le président russe Vladimir Poutine est attendu et doit prononcer un discours vendredi.

Des drones ont frappé le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg et la base militaire Kronstadt dans la ville, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s’agit de la dernière d’une série d’attaques de représailles que Kiev qualifie de «sanctions à longue portée».

«Le plan de l’Ukraine en matière de sanctions à longue portée est mis en œuvre exactement comme il le faut pour rapprocher la paix», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, en publiant une vidéo montrant un dépôt pétrolier en flammes.

Ces attaques ont contraint le principal aéroport de Saint-Pétersbourg à fermer plusieurs heures dans la nuit.

«Le Forum de Saint-Pétersbourg s’ouvre sur un joli panache de fumée noire en arrière-plan après les frappes ukrainiennes», a écrit sur les réseaux sociaux Serguiï Sternenko, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, en publiant une vidéo montrant des délégués se rendant sur le lieu de la manifestation avec de la fumée visible en arrière-plan.

Par Le360 (avec AFP)
Le 03/06/2026 à 07h56
#Ukraine#Russie

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