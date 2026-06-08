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Philippines: au moins trois morts et de nombreux bâtiments effondrés après un puissant séisme

Un immeuble effondré est visible après le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé General Santos City le 8 juin 2026. AFP or licensors

Un puissant séisme de magnitude 7,8 a fait au moins trois morts et provoqué l’effondrement de nombreux bâtiments dans le sud des Philippines lundi matin, jour de la rentrée scolaire dans le pays, déclenchant une alerte au tsunami dans le Pacifique.

Par Le360 (avec AFP)
Le 08/06/2026 à 07h26

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et authentifiée par l’AFP, on voit une foule d’enfants réunie dans la cour pendant les secousses dans la province sud de Davao crier en voyant leur école s’écrouler, tandis qu’une autre vidéo montre un bâtiment de plusieurs étages abritant un fast-food dans la province de General Santos s’effondrer.

«Seigneur, il s’est vraiment effondré! Il s’est vraiment effondré! Le bâtiment s’est vraiment effondré!», crie un témoin à l’école dans la vidéo.

Le séisme, suivi de plus d’une dizaine de répliques, s’est produit à 07H37 (23H37 GMT) dans le sud des Philippines, a rapporté l’institut géologique américain USGS. Sa profondeur a été réévaluée à 55 km.

Les autorités des Philippines, de l’Indonésie et de la Malaisie ont appelé les habitants des régions côtières à évacuer vers des zones plus élevées après la secousse dont l’épicentre se situe à quelque 24 km au large de la province de Sarangani, sur l’île de Mindanao.

Le séisme a fait au moins trois morts et causé d’importants dégâts matériels dans le sud des Philippines, a indiqué la police dans un bilan encore préliminaire.

Le porte-parole de la police de Sarangani, Roland Catoburan, a déclaré à l’AFP que deux personnes avaient péri écrasées par l’effondrement d’un mur à Alabel, une commune proche de General Santos City.

«Nous avons des victimes. Un mur est tombé sur elles», a-t-il indiqué.

Robert Dagon, un responsable de la police de General Santos, grande ville de l’île de Mindanao, avait plus tôt fait état d’un mort et quatre blessés. «Un certain nombre de bâtiments se sont effondrés. Des maisons se sont également écroulées», a-t-il dit sans pouvoir donner de bilan plus précis immédiatement.

Alerte dans le Pacifique

Le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique PTWC, basé à Hawaï, a averti du risque de vagues de tsunami le long des côtes des Philippines, de l’Indonésie, de Taïwan et jusqu’au Japon.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a suspendu les cours dans les zones affectées de Mindanao et a appelé les habitants des zones côtières à évacuer immédiatement. «Mettez-vous à l’abri sur un terrain plus élevé dès maintenant. N’attendez pas» , a-t-il déclaré. «Votre vie est plus importante que tout ce que vous laissez derrière vous».

À Kiamba, ville côtière proche de l’épicentre, environ 50.000 habitants se sont réfugiés loin de la côte. «À l’heure actuelle, 80% de la population est montée vers les hauteurs», a rapporté Agripino Dacera, responsable régional de la gestion des catastrophes.

L’aéroport de General Santos a également été fermé jusqu’à nouvel ordre, selon les autorités.

En Indonésie voisine, l’agence de gestion des catastrophes a diffusé un ordre d’évacuation dans plusieurs zones des Célèbes, dans le nord de l’archipel, pour risque de tsunami.

L’agence météorologique japonaise (JMA) avait émis de son côté un avis de tsunami le long de sa côte Pacifique, des îles septentrionales d’Okinawa jusqu’à l’est de Tokyo.

Situées dans la «ceinture de feu du Pacifique», une zone d’activité sismique intense, les Philippines subissent quotidiennement des tremblements de terre.

En octobre 2025, un puissant séisme avait frappé le centre de l’archipel d’Asie du Sud-Est, faisant 76 morts, selon un dernier bilan.

Par Le360 (avec AFP)
Le 08/06/2026 à 07h26
#Philippines#Séisme

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