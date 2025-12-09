Japon: au moins 30 blessés après un fort séisme et un tsunami

Un véhicule sur une route effondrée dans la ville de Tohoku, dans la préfecture d’Aomori, le 9 décembre 2025, après un séisme de magnitude 7,5 au large du nord du Japon

L’agence météorologique japonaise (JMA) a prévenu la population que ce tremblement de terre de magnitude 7,5 - estimé dans un premier temps à 7,6 - qui s’est produit en mer au large de la région septentrionale d’Aomori, à 23H15 locales (14H15 GMT) pourrait être suivi d’autres secousses dans les jours à venir.

«Ecoutez les informations de la JMA et des autorités locales toute la semaine, vérifiez que votre mobilier est bien fixé... et soyez prêts à évacuer si vous sentez une secousse», a déclaré Mme Takaichi.

Parmi les blessés figure une personne grièvement touchée sur l’île de Hokkaido, la plus au nord de l’archipel, selon l’Agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes, qui a recommandé l’évacuation de 28.000 personnes.

À Sapporo, la principale ville de Hokkaido, un journaliste de l’AFP a constaté que le sol avait tremblé violemment pendant une trentaine de secondes, tandis que les alarmes des smartphones retentissaient pour alerter les habitants.

Des images en direct ont montré des fragments de verre brisé éparpillés sur les routes ou des objets au sol dans les magasins.

Au lever du jour mardi, les habitants ont constaté que quelques routes avaient été endommagées alors que la neige commence à recouvrir le sol dans la région.

«Quand nous avons ressenti la secousse et que le système d’alerte s’est déclenché, nous sommes sortis précipitamment de la maison. Nous tenions nos enfants – une fille de 2 ans et un garçon de 1 an – dans nos bras. Cette secousse m’a rappelé la catastrophe (de Fukushima en 2011)», a déclaré à l’AFP Daiki Shimohata, 33 ans, un employé municipal de la ville de Hashikami, dans la préfecture d’Aomori.

«Des objets sont tombés (des étagères), et une sorte de poudre est tombée du plafond», a-t-il constaté en se rendant dans la nuit dans l’une des salles municipales dont il est chargé de l’entretien.

Environ 2.700 foyers ont été un temps privés d’électricité à Aomori. Une trentaine de foyers restaient sans courant en fin de matinée mardi,alors que l’hiver s’installe.

La JMA avait initialement émis une alerte au tsunami en évoquant des vagues pouvant atteindre 3 m et demandant à des milliers d’habitants de la région la plus proche de l’épicentre de se mettre à l’abri.

Footage from a supermarket and the streets of Aomori Prefecture, after a major earthquake rocked Japan’s northern coast. The country’s meteorological agency says several tsunami waves had reached the shoreline with local media also reporting injuries.#Japan pic.twitter.com/38FT1dpv8x — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 9, 2025

Trains suspendus

La circulation des trains à grande vitesse Shinkansen a été suspendue dans certaines zones le temps de vérifier l’état des voies.

De son côté, la compagnie Tohoku Electric Power a indiqué qu’aucune anomalie n’avait été détectée dans les deux centrales nucléaires les plus proches de l’épicentre, celle de Higashidori, à Aomori, et celle d’Onagawa, dans la région de Miyagi.

No irregularities were reported at nuclear power plants in the region run by Tohoku Electric Power and Hokkaido Electric Power, the utilities said. Tohoku Electric did say, however, that thousands were without power https://t.co/u4jyOwfvdc — Reuters (@Reuters) December 8, 2025

La région est toujours traumatisée par le séisme de magnitude 9,0 de mars 2011, qui avait déclenché un tsunami, à l’origine de quelque 18.500 morts ou disparus.

La catastrophe avait également entraîné la fusion de trois des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima, pire désastre de ce type depuis la catastrophe de Tchernobyl, en avril 1986.

🌊On 11 March 2011 Japan was struck by a massive earthquake & tsunami, devastating .



From accessible vertical evacuation buildings to a tsunami museum, Sendai city has since been building resilience & reducing risks. #EarlyWarningsForAll #GetToHighGround pic.twitter.com/HouckszQac — UNDRR (@UNDRR) December 3, 2025

Le Japon se situe à la jonction de quatre plaques tectoniques, sur la «Ceinture de feu» du Pacifique. Le pays présente l’une des plus fortes activités sismiques au monde.

L’archipel de 125 millions d’habitants enregistre environ 1.500 tremblements de terre par an. La plupart sont faibles, même si les dégâts peuvent varier en fonction de leur localisation et de leur profondeur.

En janvier, un groupe d’experts gouvernementaux a légèrement augmenté la probabilité d’une secousse majeure dans la fosse de Nankai au large du Japon au cours des trente prochaines années, la portant à 75-82%.

Le gouvernement a ensuite publié une nouvelle estimation en mars, indiquant qu’un tel «méga-séisme» et le tsunami qui s’ensuivrait pourraient causer jusqu’à 298.000 morts et des dommages pouvant atteindre 2.000 milliards de dollars.