Grèce: séisme de magnitude 5,4 fortement ressenti à Athènes

Un membre du service géographique militaire grec prend des mesures sur l'île volcanique de Nea Kameni à Santorin, le 10 février 2025. AFP or licensors

L’épicentre du tremblement de terre intervenu vers 00h30 locales (21h30 GMT) a été localisé en mer à 45 km au nord-est de la capitale grecque, et à 4 km des côtes de la station balnéaire de Nea Styra, dans le sud-ouest de l’île d’Eubée, la deuxième plus grande île de Grèce, selon la même source.

Le site de l’Observatoire national d’Athènes avait d’abord évalué à 5,3 la magnitude du séisme qui a été vivement ressenti dans la capitale grecque et dans toute la région autour, l’Attique, suscitant l’inquiétude de la population.

La terre a tremblé en Grèce. Dans la nuit de lundi à mardi, un séisme de magnitude 5,2 a secoué l’île d’Eubée, située à une centaine de kilomètres au nord-est d’Athènes, selon l’Institut géodynamique d’Athènes.



De nombreux habitants de la station balnéaire de Nea Styra ont préféré passer la nuit à l’extérieur ou dans leur voiture, évitant de regagner leur domicile par crainte de nouvelles secousses.

Aucune victime ou dégât d’envergure n’a toutefois été répertorié à ce stade, selon les sapeurs pompiers.

«Jusqu’à présent, le Centre des opérations du Corps des sapeurs-pompiers n’a reçu aucun appel et aucun dégât à des bâtiments n’a été signalé», selon un bref communiqué qui précise que les brigades de pompiers de l’Attique, de l’île d’Eubée mais aussi deux unités de gestion des catastrophes naturelles ont été placées «en vigilance renforcée».

«Très intense»

Sur la chaîne publique de télévision ERT, le maire de la ville de Marathon, Stergios Tsirkas, proche de l’épicentre, a assuré: «Le séisme a été très intense».

«Nous sommes ici depuis minuit et demi», a également témoigné une habitante installée à la terrasse d’un café, sur ERT.

«Le séisme a été très fort. Mon immeuble a beaucoup bougé, j’habite au 3e étage (...) Je vis seule et j’ai eu un peu peur et un peu paniqué», a-t-elle ajouté, précisant que lorsqu’elle est sortie de chez elle, «tout le monde était dehors».

Athènes et son agglomération comptent quelque 3 millions d’habitants.

En mai, un fort séisme de magnitude 6,1 s’était produit au large de l’île grecque de Crète et avait été ressenti jusqu’en Egypte mais aussi dans la capitale grecque.

La région de l’île de Santorin en mer Egée, haut lieu touristique grec, avait connu une activité sismique exceptionnelle en janvier et février avec des milliers de secousses qui avaient fait fuir plusieurs milliers d’habitants, rentrés depuis chez eux.

Située sur plusieurs failles géologiques en Méditerranée sud-est, la Grèce est régulièrement touchée par des séismes.

Le séisme le plus meurtrier des trois dernières décennies en Grèce s’est produit en 1999 près d’Athènes, d’une magnitude de 5,9 et 143 personnes avaient trouvé la mort.

Le dernier tremblement de terre meurtrier a eu lieu en octobre 2020 sur l’île de Samos, en Egée, proche la Turquie. D’une magnitude 7, il avait fait deux morts à Samos et plus de 100 à Izmir, ville portuaire turque.