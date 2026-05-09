Secousse tellurique près de Meknès: un séisme de magnitude 4 ressenti dans plusieurs localités

Contacté par Le360, Nasser Jabour a indiqué que la secousse s’était produite à 18h33, à une profondeur d’environ 9 kilomètres. Elle a été nettement ressentie par les populations de la zone épicentrale, mais également dans plusieurs villes avoisinantes, notamment Sidi Slimane et Sidi Kacem.

Bien que de faible magnitude, l’événement a provoqué un mouvement de panique parmi les habitants. De nombreux témoignages ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, évoquant une vibration brève mais perceptible ayant duré quelques secondes.

Selon les premières analyses, le caractère superficiel de la secousse a favorisé une propagation plus large des ondes sismiques, accentuant leur perception sur un périmètre relativement étendu englobant Meknès et ses environs.