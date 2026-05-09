Société

Secousse tellurique près de Meknès: un séisme de magnitude 4 ressenti dans plusieurs localités

Une vue de la ville de Meknès.

Une secousse sismique de magnitude 4 sur l’échelle de Richter a été enregistrée, ce samedi 9 mai en début de soirée, dans la région de Meknès, plus précisément au niveau de la commune de Ain Jemaa. Selon les données communiquées par l’Institut national de géophysique, aucun dégât matériel ni aucune perte humaine ne sont à déplorer à ce stade.

Par Youssra Jaoual
Le 09/05/2026 à 20h07

Contacté par Le360, Nasser Jabour a indiqué que la secousse s’était produite à 18h33, à une profondeur d’environ 9 kilomètres. Elle a été nettement ressentie par les populations de la zone épicentrale, mais également dans plusieurs villes avoisinantes, notamment Sidi Slimane et Sidi Kacem.

Bien que de faible magnitude, l’événement a provoqué un mouvement de panique parmi les habitants. De nombreux témoignages ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, évoquant une vibration brève mais perceptible ayant duré quelques secondes.

Selon les premières analyses, le caractère superficiel de la secousse a favorisé une propagation plus large des ondes sismiques, accentuant leur perception sur un périmètre relativement étendu englobant Meknès et ses environs.

Par Youssra Jaoual
Le 09/05/2026 à 20h07
#Meknès#secousse#Maroc

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