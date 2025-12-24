Une secousse sismique de magnitude 3 enregistrée près de Meknès

Un sismographe, appareil dont les tracés indiquent l'intensité des secousses lors d'un tremblement de terre.

L’épicentre du séisme a été localisé à environ 5 kilomètres au nord-ouest de la ville de Meknès. La secousse s’est produite à une profondeur de 10 kilomètres, considérée comme très superficielle, ce qui peut expliquer qu’elle ait été ressentie par certains habitants, notamment dans les zones proches de l’épicentre.

Selon plusieurs témoignages, la secousse a été ressentie non seulement à Meknès, mais également à Fès, située à environ 57 kilomètres de l’épicentre, provoquant une brève inquiétude parmi certains habitants, notamment dans les quartiers en hauteur ou dans les immeubles.

Aucune information faisant état de dégâts matériels ou de victimes n’a été signalée dans l’immédiat. Ce type de secousse, de faible intensité, reste relativement fréquent dans le nord du Maroc, une zone connue pour son activité sismique modérée, liée à la convergence des plaques tectoniques africaine et eurasienne.