Une secousse sismique de magnitude 3 enregistrée près de Meknès

Un sismographe, appareil dont les tracés indiquent l'intensité des secousses lors d'un tremblement de terre.

Une secousse sismique de magnitude 3 sur l’échelle de Richter a été enregistrée dans la soirée du mardi 24 décembre 2025, à 23h43, selon les données du Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC).

Par La Rédaction
Le 24/12/2025 à 23h35

L’épicentre du séisme a été localisé à environ 5 kilomètres au nord-ouest de la ville de Meknès. La secousse s’est produite à une profondeur de 10 kilomètres, considérée comme très superficielle, ce qui peut expliquer qu’elle ait été ressentie par certains habitants, notamment dans les zones proches de l’épicentre.

L'épicentre de la secousse a été localisé à environ 5 kilomètres au nord-ouest de Meknès. (EMSC)

Selon plusieurs témoignages, la secousse a été ressentie non seulement à Meknès, mais également à Fès, située à environ 57 kilomètres de l’épicentre, provoquant une brève inquiétude parmi certains habitants, notamment dans les quartiers en hauteur ou dans les immeubles.

Aucune information faisant état de dégâts matériels ou de victimes n’a été signalée dans l’immédiat. Ce type de secousse, de faible intensité, reste relativement fréquent dans le nord du Maroc, une zone connue pour son activité sismique modérée, liée à la convergence des plaques tectoniques africaine et eurasienne.

#secousse#Fès#Meknès

