Nord du Nigeria: un niveau de famine «jamais atteint auparavant» selon le Programme alimentaire mondial

Des mères déplacées avec leurs enfants participent à un exercice d'évaluation de la famine organisé par le PAM dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria

«Trente-cinq millions de personnes devraient être confrontées à une grave insécurité alimentaire pendant la saison de soudure de 2026», ce qui représente «le chiffre le plus élevé jamais enregistré au Nigeria depuis le début des analyses et le plus élevé du continent», a déclaré l’organisation.

Le nord-est nigérian est en proie depuis 16 ans à une insurrection jihadiste qui a fait plus de 40.000 morts et a déplacé plus de 2 millions de personnes. Et une recrudescence des attaques depuis le début d’année aggrave l’insécurité, y compris alimentaire.

Dans le nord-ouest et le centre du pays, des bandes d’hommes armés, localement appelés «bandits», sillonnent les campagnes, pillent les villages, rançonnent, kidnappent et tuent les habitants.

Rien que la semaine dernière, le Nigeria a connu trois enlèvements de masse: plus de 300 élèves et enseignants d’une école catholique ont été enlevés dans l’Etat de Niger (centre), 25 lycéennes musulmanes ont été kidnappées dans l’Etat de Kebbi (nord-ouest) et 38 fidèles ont été enlevés - et sont depuis rentrés chez eux - après l’attaque d’une église dans l’Etat de Kwara (ouest).

🇳🇬✝️ FLASH | 315 élèves d'une école catholique du Nigeria ont été ENLEVÉS. Un enlèvement qui survient quelques jours après le kidnapping de 25 lycéennes dans le nord-ouest du pays. pic.twitter.com/mFQcZJ24HY — Cerfia (@CerfiaFR) November 22, 2025

De mai à septembre, c’est la «saison de soudure», le moment entre les semailles et les récoltes où les familles ont peu de réserves et achètent de quoi manger. L’augmentation des attaques ainsi que les difficultés économiques fragilisent les agriculteurs.

De plus, les coupes dans l’aide occidentale, et notamment le démantèlement par le président américain Donald Trump de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), ont plongé les programmes humanitaires dans une situation critique.

En mai, les Nations unies déclaraient avoir besoin de 160 millions de dollars pour fournir une «aide vitale» à des millions de personnes dans le nord-est du Nigeria.

«Dans le nord-est, près d’un million de personnes dépendent de l’aide alimentaire et nutritionnelle du PAM. Cependant, en raison d’un manque de financement, le PAM a commencé à réduire ses programmes nutritionnels en juillet, touchant plus de 300.000 enfants», a expliqué l’organisation.