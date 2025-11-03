Nigeria: Trump répète ses menaces d’intervention militaire, Abuja suggère une rencontre

À la question d’un journaliste de l’AFP de savoir s’il envisage une intervention terrestre ou des frappes aériennes au Nigeria, le président américain a répondu à bord de l’avion présidentiel Air Force One: «Ca pourrait être beaucoup de choses. J’envisage beaucoup de choses.» «Ils tuent les chrétiens et ils les tuent en très grand nombre. Nous n’allons pas laisser ça se produire», a-t-il encore affirmé.

La veille, Donald Trump avait déjà menacé le Nigeria d’y mener une action militaire si le pays n’arrêtait pas ce que le président républicain considère comme des «meurtres de chrétiens» par des «terroristes islamistes».

«Le président Trump a beaucoup aidé le Nigeria en autorisant la vente d’armes à ce pays, et le président Tinubu a su tirer parti de cette opportunité dans la lutte contre le terrorisme, ce qui nous a permis d’obtenir des résultats considérables», a écrit dimanche sur le réseau social X Daniel Bwala, conseiller en communication de la présidence nigériane.

«Quant à savoir si les terroristes au Nigeria ciblent uniquement les chrétiens ou en fait toutes les confessions et les non-croyants, elles seront discutées et résolues par les deux dirigeants lorsqu’ils se rencontreront dans les prochains jours, soit à la State House, soit à la Maison Blanche», a-t-il ajouté.

“I believe there’s been a misunderstanding of President Donald Trump’s recent remarks. When the leaders eventually meet, I am confident they will have the opportunity to clarify these issues. There is no genocide taking place in Nigeria; rather, the nation faces serious security… pic.twitter.com/alIlDKytOo — D. H Bwala (@BwalaDaniel) November 2, 2025

Aucune rencontre n’a cependant été actée pour l’heure, a confirmé Daniel Bwala à l’AFP par téléphone.

Ces menaces de Donald Trump interviennent après des mois de lobbying de la part d’élus américains conservateurs qui estiment que les chrétiens font face au Nigeria à un «génocide». Ces accusations ont également été relayées par des associations chrétiennes et évangéliques, et ont trouvé un écho auprès de responsables politiques européens d’extrême droite, bien qu’elles soient mises en doute par des experts.

«Si le gouvernement nigérian continue de tolérer les meurtres de chrétiens, les Etats-Unis cesseront immédiatement toute aide au Nigeria, et pourraient très bien aller dans ce pays désormais déshonoré en défouraillant à tout-va, pour anéantir complètement les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités horribles», a averti le président républicain sur sa plateforme Truth Social samedi, après avoir inscrit la veille le Nigeria sur la liste des pays «particulièrement préoccupants» (« Country of Particular Concern », CPC) en matière de liberté religieuse.

Le Nigeria est miné par des problèmes sécuritaires. La région nord-est est un foyer de l’insurrection jihadiste Boko Haram, qui a fait plus de 40.000 morts et déplacé plus de deux millions de personnes depuis 2009, selon les estimations des Nations unies.