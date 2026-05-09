Moscou commémore le 9-Mai 1945 conforté par un cessez-le-feu annoncé par Trump

Le Premier ministre slovaque Robert Fico assiste à une cérémonie de dépôt de gerbe au Tombeau du Soldat inconnu, près du mur du Kremlin à Moscou, le 8 mai 2026. (Photo : Shamil Zhumatov / POOL / AFP)

Ce défilé qui a débuté à 10H00 locales (07H00 GMT), dans une version plus modeste qu’à l’ordinaire, se déroule sous haute sécurité. L’internet mobile ne fonctionne pas dans le centre de Moscou et les rues de la capitale sont presque toutes désertes, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Les commémorations du 9-Mai 1945 sur la place Rouge sont un événement important permettant à Vladimir Poutine de mobiliser la mémoire de la victoire soviétique et de rallier la population russe derrière la campagne militaire en Ukraine. Mais elles apparaissaient cette année menacées par les attaques incessantes de drones ukrainiens sur le territoire russe.

Russie: début du défilé sur la place Rouge à Moscou pour le 9-Mai https://t.co/ThkVH2YkmG pic.twitter.com/u0pghq9DTZ — RFI (@RFI) May 9, 2026

Après deux tentatives de trêves, ukrainienne puis russe, non respectées cette semaine, le président américain a annoncé vendredi un cessez-le-feu de trois jours entre l’Ukraine et la Russie à partir de samedi.

«Espérons que ce soit le début de la fin d’une guerre très longue, meurtrière et difficile», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, précisant que le cessez-le-feu serait accompagné d’un «échange de prisonniers de 1.000 détenus de chaque pays».

"I am pleased to announce that there will be a THREE DAY CEASEFIRE (May 9th, 10th, and 11th) in the War between Russia and Ukraine..." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/guFxkQRXwJ — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2026

Juste après la publication du message de Donald Trump, le président ukrainien a accepté le cessez-le-feu de trois jours et ordonné à l’armée de ne pas attaquer le défilé prévu sur la place Rouge.

Moscou a également confirmé avoir accepté la trêve et l’échange de prisonniers.

«La place Rouge est moins importante pour nous que la vie des prisonniers ukrainiens qui peuvent être rapatriés», a déclaré le président ukrainien.

In recent days, there have been many appeals and signals regarding the setup for tomorrow in Moscow in connection with our Ukrainian long-range sanctions. The principle of symmetry in our actions is well known and has been clearly communicated to the Russian side. An additional… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2026

Pompe des célébrations réduites

Moscou a réduit la pompe des célébrations: pour la première fois en près de vingt ans, il n’y aura pas de matériel militaire sur la place Rouge, ni de corps de cadets et des écoles militaires.

Des coupures intermittentes d’internet ont été ordonnées dans la capitale russe ces derniers jours par mesure de sécurité.

Le nombre de dignitaires étrangers a également diminué. Seuls les dirigeants du Bélarus, de la Malaisie et du Laos et le Premier ministre slovaque Robert Fico se sont déplacés à Moscou, outre ceux des deux républiques séparatistes géorgiennes soutenues par Moscou et non reconnues par l’ONU, selon le Kremlin.

Moscou avait déjà décrété de son côté une trêve les 8 et 9 mai pour les commémorations, mais l’Ukraine comme la Russie avaient poursuivi leurs attaques de drones après cette annonce unilatérale.

Le ministère de la Défense russe a signalé encore 44 drones ukrainiens vendredi soir entre 20H00 et minuit, heure locale.

🔴 Moscou commémore le 9-Mai 1945 avec un défilé dans une version plus modeste, qui se déroule sous haute sécurité.



▶️ Les précisions de notre envoyé spécial @JeromeGarro



📺 Le journal de @SchnellT dans la matinale LCI pic.twitter.com/YmnoWL0jKF — LCI (@LCI) May 9, 2026

Selon l’armée de l’air ukrainienne, un missile balistique et 43 drones ont été lancés par la Russie entre 18H vendredi et 08H00 locales samedi.

Donald Trump a assuré que l’issue de la guerre était «de plus en plus proche», alors que les discussions ont repris cette semaine entre négociateurs ukrainiens et américains en Floride (sud-est).

Ces pourparlers étaient passés au second plan depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Vendredi, Volodymyr Zelensky a dit espérer la venue en Ukraine des négociateurs américains dans les prochaines semaines.

«Infractions»

La Russie avait menacé de lancer une frappe massive au cœur de Kiev si l’Ukraine venait perturber le défilé du 9-Mai à Moscou.

L’offensive russe à grande échelle sur l’Ukraine lancée en 2022 et entrée dans sa cinquième année a fait des centaines de milliers de morts. C’est le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Volodymyr Zelensky avait accusé sur X vendredi matin Moscou de n’avoir même pas tenté de respecter le cessez-le-feu qu’elle avait elle-même décrété.

La Russie a assuré vendredi avoir riposté «de manière symétrique» aux «violations» par l’Ukraine de la trêve.

Over the course of last night, the Russian army continued to strike Ukrainian positions. As of 7 a.m., more than 140 strikes on frontline positions had been recorded. During the night, the Russians carried out 10 assaults, the largest number of them in the Slovyansk sector. They… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2026

Ces dernières semaines, l’armée ukrainienne, qui a renforcé ses capacités en matière de drones, a intensifié ses frappes sur le territoire russe, atteignant des cibles situées à des centaines de kilomètres de l’Ukraine.