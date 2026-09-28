L’Iran dit n’avoir aucune discussion de prévue avec les États-Unis

Des missiles iraniens sont exposés aux côtés d’une bannière représentant le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, dans une rue de Téhéran, le 27 septembre 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

«La délégation iranienne présente à New York (dans le cadre de l’Assemblée générale de l’ONU, NDLR) ne prévoit pas de négociations avec les États-Unis», écrit Irna, citant une source proche de la délégation.

No plan for Iran delegation to hold talks with US in New York: Sourcehttps://t.co/XRXGqir97m pic.twitter.com/ZfZxVinov6 — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) September 27, 2026

Donald Trump a déclaré dimanche à Axios s’attendre à une reprise sous peu des discussions avec l’Iran, au lendemain de son rejet d’un plan formulé par Téhéran pour rouvrir sous sept jours le détroit d’Ormuz.

After nixing Iran proposal, Trump tells Axios he expects talks this week https://t.co/YREe8GfiKT — Axios (@axios) September 27, 2026

«Les points de vue et les positions de la République islamique d’Iran ont été communiqués clairement et explicitement à la partie américaine mardi dernier par l’intermédiaire d’un médiateur qatari», ajoute l’agence Irna, précisant que la délégation iranienne regagnera Téhéran mardi.

L’Iran a dit avoir présenté sept conditions pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d’Ormuz.

Cette voie stratégique, par où transitait avant-guerre un cinquième des hydrocarbures mondiaux, est au cœur du conflit que les États-Unis et Israël ont commencé fin février avec des frappes sur l’Iran.

Depuis, la République islamique en revendique le contrôle, et Washington impose en retour un blocus aux ports iraniens.

Selon Axios, des discussions indirectes par l’implication des médiateurs qataris pourraient avoir lieu dès lundi, moins d’une semaine après des pourparlers là aussi indirectes entre d’un côté les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, de l’autre le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi.

L’Iran exige au préalable toute réouverture du détroit d’Ormuz, la cessation de toutes les hostilités au Moyen-Orient pendant sept jours y compris au Liban, le déblocage des avoirs gelés iraniens, la levée des sanctions sur le pétrole iranien et la fin du blocus naval américain contre l’Iran.

Donald Trump a rejeté samedi cette proposition.

Sur le terrain, une accalmie est toutefois observée ces dernières semaines: les États-Unis n’ont pas frappé l’Iran depuis le 1er septembre, même si des navires sont régulièrement pris pour cible dans le détroit d’Ormuz.