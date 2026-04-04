Liban: nouvelles frappes israéliennes sur Beyrouth après la destruction d’un pont

De la fumée s'élève du site d'une frappe aérienne israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, le 30 mars 2026. AFP or licensors

Trois Casques bleus ont par ailleurs été blessés vendredi dans une explosion à l’intérieur d’une installation de l’ONU près d’El Adeisse (sud), la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) précisant que ces soldats, dont deux ont été grièvement blessés, sont de nationalité indonésienne.

Quelques jours plus tôt, trois autres Casques bleus indonésiens avaient perdu la vie, également dans le sud du pays, où Israël et le Hezbollah s’affrontent depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Le Liban a été entraîné dans le conflit le 2 mars lorsque le Hezbollah, soutenu par Téhéran, a tiré des roquettes sur Israël pour venger l’attaque américano-israélienne qui a tué le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

Israël pilonne depuis le pays, disant viser le mouvement islamiste, et a entamé une invasion terrestre dans le sud. Ces opérations ont tué 1.368 personnes, dont 125 enfants, selon le dernier bilan officiel, et fait plus d’un million de déplacés.

Tôt samedi, l’armée israélienne a annoncé sur les réseaux sociaux avoir « commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah à Beyrouth », une journaliste de l’AFP ayant fait état d’au moins deux bombardements dans la banlieue sud de la ville, avec de puissantes explosions et des panaches de fumée.

Ponts ciblés

Dans ce conflit, l’armée israélienne vise aussi les ponts enjambant le fleuve Litani, afin de couper une partie du sud du Liban du reste du pays, selon des experts militaires.

Dernière attaque de ce type en date, «des avions de guerre israéliens ont visé vendredi le pont qui relie Sohmor à Machghara, entraînant sa destruction», a indiqué l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

L’armée israélienne avait auparavant averti que «pour empêcher le transfert de renforts et d’équipements militaires» du mouvement pro-iranien, elle allait cibler deux ponts. Le second a aussi été touché, d’après les médias libanais.

⭕️📊 BILAN DU DERNIER MOIS AU LIBAN :

•~ 1 000 terroristes éliminés, dont des hauts commandants

•+ 3 500 cibles terroristes frappées

•5 ponts stratégiques utilisés pour le transfert d’armes et de forces ennemies neutralisés

•Des infrastructures clés ainsi que des sites de… pic.twitter.com/zhNRrlUd6Z — Tsahal (@Tsahal_IDF) April 3, 2026

Israël a déjà détruit cinq ponts sur le Litani, situé à 30 km au nord de la frontière, région où il veut instaurer ce qu’il présente comme une «zone de sécurité».

Egalement à Sohmor, deux personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans une frappe israélienne survenue «alors que des fidèles quittaient la mosquée de la ville» après la prière du vendredi, selon le ministère libanais de la Santé.

Concernant les trois Casques bleus indonésiens blessés, l’origine de l’explosion dont ils ont été victimes est inconnue.

L’armée israélienne a accusé le Hezbollah d’avoir tiré une roquette.

Quant à leurs trois compatriotes tués quelques jours plus tôt, l’un a été victime dimanche d’un tir d’un char israélien, et deux autres d’une explosion le lendemain qui pourrait être due à une mine, selon une source sécuritaire de l’ONU.

Israël a nié toute responsabilité dans les faits de lundi, assurant qu’aucune de ses troupes n’était présente dans la zone.

«Pas notre guerre»

Vendredi après-midi, des frappes avaient déjà visé la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, l’armée israélienne disant cibler «des infrastructures terroristes».

Non loin des ces zones, des Libanais chrétiens ont assisté à l’office du Vendredi saint. Dans l’église Saint-Maron de Chiyah, un quartier de la banlieue sud, Hala Farah, 62 ans, raconte n’avoir jamais manqué aucune fête religieuse.

«Depuis que j’ai 15 ans, il y a la guerre» au Liban, «on est toujours là», dit-elle à l’AFP avant de rentrer dans une église comble.

Patricia Haddad, 32 ans, confie être «habituée, malheureusement». «Nous sommes contre la guerre: ce n’est pas notre guerre, c’est une guerre contre le Hezbollah, pas contre les chrétiens ni le pays», dit la jeune femme.

Alors que l’ONU et les autorités libanaises ont mis en garde contre une nouvelle occupation du sud du Liban, plusieurs frappes ont visé vendredi la région de Tyr, selon l’agence Ani.

Les troupes israéliennes ont également «détruit», ajoute l’agence, les dernières habitations restantes dans plusieurs villages frontaliers, déjà largement rasés lors de la précédente guerre en 2024.

En parallèle, le Hezbollah a annoncé une série d’attaques contre des cibles israéliennes sur le sol libanais et de l’autre côté de la frontière.

L’Iran et ses groupes affiliés «pourraient avoir l’intention de cibler des universités» au Liban, a averti l’ambassade américaine à Beyrouth, quelques jours après des menaces des Gardiens de la Révolution iraniens contre les établissements américains au Moyen-Orient.