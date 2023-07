Les relations Pékin-Washington désormais «sur des bases plus solides» selon la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen

«Les deux nations ont l’obligation de gérer cette relation de manière responsable: trouver un moyen de vivre ensemble et de partager la prospérité mondiale», a déclaré la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen à l’issue d’un voyage de quatre jours dans la capitale chinoise, soulignant l’importance «vitale» des contacts à haut niveau.

Janet Yellen a estimé que ses discussions à Pékin avec plusieurs hauts responsables du gouvernement avaient permis de faire progresser la relation entre la Chine et les Etats-Unis: «D’une manière générale, je pense que mes réunions bilatérales - qui ont duré au total une dizaine d’heures sur deux jours - ont constitué un pas en avant dans nos efforts pour asseoir les relations entre les États-Unis et la Chine sur des bases plus solides».

Les Etats-Unis vont continuer de mener «des actions ciblées» pour préserver leur sécurité nationale, mais ces restrictions commerciales imposées par les USA à la Chine ne servent pas à «obtenir un avantage économique», a assuré la secrétaire américaine au Trésor.

«Il est important de noter que ces actions sont motivées par de simples considérations de sécurité nationale. Nous ne les utilisons pas pour obtenir un avantage économique», a-t-elle affirmé.