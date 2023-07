Le Maroc et la Chine signent un accord pour doper leur coopération en matière agricole

Le Maroc et la Chine ont signé ce mardi 4 juillet 2023 un accord bilatéral prévoyant le développement de leur coopération dans le domaine de l’agriculture et de la pêche maritime.

C’est le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki et le ministre de l’Agriculture et des affaires rurales de Chine, Tang Renjian, qui ont signé ce mémorandum d’entente qui vise à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique et un développement commun des deux parties dans les domaines de l’agriculture, de l’aquaculture, de l’industrie de transformation des produits de la mer.

L’accord porte aussi sur l’agriculture biologique et la technologie de transformation, de stockage et de transport des fruits et légumes. Les deux parties ont également convenu de développer l’investissement et le commerce agricole, de renforcer les ressources humaines et d’instaurer une coopération liée à la technologie, au conseil agricole, à la numérisation, à la recherche scientifique et aux techniques d’irrigation et de gestion de l’eau.

Lire aussi : En Chine, Ryad Mezzour expose la stratégie du Maroc pour le développement de l’Afrique

Dans une déclaration à la presse Mohamed Sadiki s’est félicité de la signature de cet accord qui permettra à l’agriculture marocaine de profiter de l’expérience de la Chine dont l’agriculture est complémentaire à celle du Maroc. Il a, en outre, relevé que le mémorandum d’entente signé constitue la concrétisation d’une collaboration instaurée entre les deux pays, depuis la visite du roi Mohammed VI en Chine.

Lire aussi : La Chine prête main-forte à l’Egypte face à la pression du FMI et de ses créanciers du Golfe

De son côté le ministre chinois Renjian s’est déclaré optimiste quand au développement d’une coopération fructueuse «à tous les niveaux, eu égard les similarités et les complémentarités des secteurs agricoles des deux pays». Il faut signaler que durant son voyage au Maroc, le ministre chinois a visité les installations de l’Institut vétérinaire Hassan II de Rabat et l’Institut national de recherche halieutique à Casablanca.